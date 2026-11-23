«Δεν κοιτούσε αν θα χτυπήσει αυτοκίνητο ή άνθρωπο παρά μόνο πώς θα ξεφύγει» αναφέρουν οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων που είδαν με τα μάτια τους την καταδίωξη του ΙΧ με την αστυνομία

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 24χρονη ιδιοκτήτρια του οχήματος που ενεπλάκη σε καταδίωξη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της στις δικαστικές αρχές.

Η κατηγορούμενη αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε τηλεφωνικές απάτες με λεία άνω των 500.000 ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 30χρονου οδηγού του οχήματος και των υπόλοιπων συνεργατών του που διαφεύγουν τη σύλληψη.

Το κύκλωμα κατηγορείται ότι εξαπατούσε ηλικιωμένους υποδυόμενο υπαλλήλους υπηρεσιών ή λογιστές για να αποσπάσει χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

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Ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε, μετά την απολογία της, η 24χρονη ιδιοκτήτρια του μαύρου τζιπ που πρωταγωνίστησε στην καταδίωξη της περασμένης Τετάρτης στα Ιωάννινα και στο επεισοδιακό περιστατικό που ακολούθησε, όταν το όχημα εντοπίστηκε στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Η απολογία της δεν περιορίστηκε μόνο στο περιστατικό της καταδίωξης, αλλά απάντησε και στις κατηγορίες που φέρονται να τη συνδέουν με τη δράση ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε τηλεφωνικές απάτες με λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

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Σε βάρος της αποδίδονται, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και συνέργεια στις τηλεφωνικές απάτες που φέρεται να διέπραττε το κύκλωμα. Κατά την απολογία της αρνήθηκε, σύμφωνα με το epiruspost, οποιαδήποτε εμπλοκή στη δράση του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ανάμειξη στις απάτες.

Υπενθυμίζεται ότι η 24χρονη συνελήφθη στην Αττική, όταν προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Ζεφυρίου προκειμένου να δηλώσει την κλοπή του οχήματος. Οι αστυνομικοί αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς της και προχώρησαν στη σύλληψή της, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα, αντιμετωπίζοντας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η υπόθεση συνδέεται με τουλάχιστον πέντε τηλεφωνικές απάτες, από τις οποίες το συνολικό παράνομο κέρδος φέρεται να ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Περίπου 150.000 ευρώ αντιστοιχούν σε μετρητά, ενώ άλλα 350.000 ευρώ αφορούν τιμαλφή.

Τα προσχήματα και τα θύματα

Τα μέλη της ομάδας φέρονται να προσέγγιζαν κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα για να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζονταν ως λογιστές ή υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, δημιουργώντας συνθήκες πίεσης και ανησυχίας στα υποψήφια θύματα, προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους.

Μάλιστα, λίγο πριν από την καταδίωξη στα Ιωάννινα, φέρονται να είχαν αποσπάσει από ηλικιωμένη γυναίκα 50.000 ευρώ και 400 χρυσές λίρες, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Καταδίωξη στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων: Στο μικροσκόπιο ο 30χρονος οδηγός

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 30χρονου οδηγού του SUV, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, καθώς και των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις άνδρες που αναζητούνται ενδέχεται να έχουν διαφύγει στην Αθήνα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το μαύρο όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην καταδίωξη.

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Ο 30χρονος και η 24χρονη κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η καταδίωξη που αποκάλυψε την υπόθεση

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο οδηγός του μαύρου SUV δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού της Τροχαίας για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους των Ιωαννίνων, με το όχημα να εισέρχεται τελικά στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, παραβιάζοντας την μπάρα εισόδου.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο αστυνομικός προχώρησε σε πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν επτά κάλυκες και διαπιστώθηκαν χτυπήματα στα ελαστικά του αυτοκινήτου. Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών να ακινητοποιήσουν το όχημα, ο οδηγός κατάφερε να διαφύγει.

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