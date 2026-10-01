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Προθεσμία για την Παρασκευή έλαβε TikToker στη Θεσσαλονίκη που συνελήφθη και κατηγορείται για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο TikToker αφέθηκε ελεύθερος, ενώ προηγουμένως είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος των αστυνομικών που τον καταδίωξαν. Οι αστυνομικοί συνελήφθησαν και οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης μέσω της οποίας θα διακριβωθεί αν διέπραξαν αδικήματα. Οι δύο αστυνομικοί αφέθηκαν ελεύθεροι.

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Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, η υπόθεση έγινε γνωστή όταν ο TikToker ανήρτησε βίντεο με το σπασμένο αυτοκίνητό του και τον ίδιο να καταγγέλλει ότι αστυνομικοί που τον ακολούθησαν με συμβατικό όχημα του έσπασαν τα τζάμια με λοστό και τον τρομοκράτησαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Λαγκαδά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η καταδίωξη ξεκίνησε από τα διόδια της Ανάληψης, όταν περιπολούντες αστυνομικοί, στο πλαίσιο ελέγχων για διακίνηση παράτυπων μεταναστών, εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, το οποίο δεν συμμορφώθηκε στα σήματα που του έκαναν για να σταματήσει. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές ισχυρίζονται ότι ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και, στην προσπάθειά του να ξεφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

Όσον αφορά τις φθορές στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξιά, καθώς ο οδηγός είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημά του.

Με πληροφορίες από Thestival