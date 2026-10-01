Σφράγιση ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα και του παραρτηματος για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, έπειτα από ελέγχους των αρμόδιων αρχών και τη διαπίστωση ζητημάτων που αφορούν τη νόμιμη λειτουργία του τμήματος Tριτη 29 Σεπτεμβριου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εισαγγελία διερευνά καταγγελίες για ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προωθεί εναλλακτικές μεθόδους για τη θεραπεία του καρκίνου μέσω ειδικού μηχανήματος.

Ο υπεύθυνος γιατρός του ιατρείου διαθέτει ειδικότητα χειρουργού και όχι ογκολόγου, ενώ η επιχείρηση ξεκίνησε τη δραστηριότητά της από τα Σκόπια το 2011.

Η μέθοδος περιλαμβάνει διοχέτευση ηλεκτρικής ενέργειας στο σώμα του ασθενούς, με το κόστος κάθε συνεδρίας να κυμαίνεται από 5.000 έως 8.000 ευρώ.

Για τον καθορισμό του θεραπευτικού σχήματος, το ιατρείο ζητά τον ιατρικό φάκελο και τη διενέργεια υγρής βιοψίας για μοριακό προφίλ σε εργαστήριο της Ελβετίας.

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Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας βρίσκονται καταγγελίες για ιατρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο φέρεται να προωθεί τη θεραπεία του καρκίνου μέσω εναλλακτικών μεθόδων.

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις μετά τις δημόσιες καταγγελίες του προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, ο οποίος μιλώντας στο MEGA εξέφρασε την ανησυχία του για τους κινδύνους που ενδέχεται να κρύβουν πρακτικές οι οποίες παρουσιάζονται ως «εναλλακτικές θεραπείες».

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Ο ίδιος αναφέρθηκε, μάλιστα, και στην προσωπική του εμπειρία, καθώς, όπως αποκάλυψε, η σύζυγός του είχε επιλέξει να εμπιστευθεί τη θεραπεία της σε αμφιλεγόμενες πρακτικές. Μετά τις καταγγελίες, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν πλέον την υπόθεση, με το συγκεκριμένο ιατρείο να βρίσκεται στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2011 στα Σκόπια, ενώ το 2024 απέκτησε έδρα στη Θεσσαλονίκη.

Στην κλινική δραστηριοποιείται γιατρός, ο οποίος είναι καταχωρισμένος στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης με ειδικότητα χειρουργού και όχι ογκολόγου.

Αποκαλυπτικό ηχητικό ντοκουμέντο

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσιάζει το MEGA, ο εκπρόσωπος του ιατρείου ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιείται ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο διοχετεύει ηλεκτρική ενέργεια στο σώμα, καταστρέφοντας τα καρκινικά κύτταρα και ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα, χωρίς παρενέργειες ή ακτινοβολία.

“Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο μηχάνημα, το οποίο μεταφέρει ενέργεια και ηλεκτρικό ρεύμα στο σώμα του ασθενούς. Είναι ένα ειδικό μηχάνημα που εκπέμπει αυτού του είδους την ενέργεια, αλλά χωρίς κανενός είδους ιονισμό και χωρίς ακτινοθεραπεία ή άλλου τέτοιου είδους ακτινοβολία, και χωρίς παρενέργειες. Ουσιαστικά καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα στο σώμα του ασθενούς και βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, ενισχύοντας τον μεταβολισμό.”

Όπως αναφέρεται στη συνομιλία, η μέθοδος φέρεται να είναι κατάλληλη για κάθε είδος καρκίνου, με διαφοροποίηση στον τρόπο εφαρμογής ανάλογα με το είδος της νόσου.

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Το ιατρείο λειτουργεί στο κέντρο της πόλης, στην οδό Τσιμισκή, ενώ η θεραπεία κοστολογείται ανάλογα με το είδος και το στάδιο του καρκίνου, καθώς και την κατάσταση του ασθενούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για να προταθεί θεραπευτικό σχήμα, ζητούνται ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς και η διενέργεια υγρής βιοψίας για μοριακό προφίλ, το οποίο αποστέλλεται σε εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ελβετία.

Το κόστος της συγκεκριμένης “θεραπείας” χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα υψηλό, καθώς κάθε συνεδρία κυμαίνεται από 5.000 έως 8.000 ευρώ. Οι προτεινόμενες επισκέψεις φτάνουν τις δύο φορές την εβδομάδα, ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς.

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Αναλυτικά ο διάλογος

Γραμματέας κλινικής: Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο μηχάνημα, το οποίο μεταφέρει ενέργεια και ηλεκτρικό ρεύμα στο σώμα του ασθενούς. Είναι ένα ειδικό μηχάνημα που εκπέμπει αυτού του είδους την ενέργεια, αλλά χωρίς κανενός είδους ιονισμό και χωρίς ακτινοθεραπεία ή άλλου τέτοιου είδους ακτινοβολία, και χωρίς παρενέργειες. Ουσιαστικά καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα στο σώμα του ασθενούς και βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, ενισχύοντας τον μεταβολισμό.

-Και είναι κατάλληλο για πολλά είδη καρκίνου;

Γραμματέας κλινικής: Ναι. Είναι κατάλληλο για κάθε είδους καρκίνου, να το χρησιμοποιούμε με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το είδους του καρκίνου που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

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-Που ακριβώς;

Γραμματέας κλινικής: Στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή.

-Είναι σε κλινική; Σε ιατρικό κέντρο;

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Γραμματέας κλινικής: Ναι, ναι. Είναι ιατρείο γιατρού στην Τσιμισκή.

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-Και πόσο κοστίζει;

Γραμματέας κλινικής: Εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογής. Όπως σας είπα, από το είδος καρκίνου, τον τρόπο εφαρμογής, το πόση θεραπεία χρειάζεται και πόσο συχνά πρέπει να γίνεται. Συνήθως εφαρμόζεται δύο φορές την εβδομάδα.

-Για πόσο διάστημα; Πόσους μήνες;

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Γραμματέας κλινικής: Και πάλι, εξαρτάται από το είδος του καρκίνου και το στάδιο του καρκίνου και την κατάσταση του ασθενούς.

-Ο πατέρας μου είναι ηλικιωμένος και έχει καρκίνο του παχέος εντέρου στο δεύτερο στάδιο.

Γραμματέας κλινικής: Τι είδους καρκίνο έχει, συγγνώμη;

-Καρκίνο του παχέος εντέρου.

Γραμματέας κλινικής: Καρκίνο του παχέος εντέρου. Έχει κάνει κάποιου είδους ακτινοβολία μέχρι τώρα; Ή χειρουργική επέμβαση ή κάποιου άλλου είδους θεραπεία;

-Μόνο χειρουργείο.

Μάλιστα, για να προτείνουν θεραπευτικό σχήμα, ζητούν τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς και προτείνουν τη διενέργεια υγρής βιοψίας για μοριακό προφίλ, το οποίο ισχυρίζονται ότι στέλνουν σε εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ελβετία.

Γραμματέας κλινικής: Και του πρότειναν κάποιες άλλες θεραπείες; Για παράδειγμα χημειοθεραπεία;

-Ναι, ναι, χημειοθεραπεία. Αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο.

Γραμματέας κλινικής: Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να μας στείλετε τον ιατρικό του φάκελο. Και οι γιατροί μας θα τον εξετάσουν. Στην ιστοπαθολογική έκθεση καθορίζεται τι είδους κύτταρα βρέθηκαν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Επειδή αφαίρεσαν ένα μέρος του παχέος εντέρου. Με βάση αυτό, όταν δούμε τι είδους κύτταρα υπάρχουν σε αυτό το μέρος που αφαιρέθηκε, οι γιατροί θα αποφασίσουν τι θα προτείνουν, πώς θα το κάνουν. Συχνά και με τι θα πρέπει να συνδυαστεί.

-Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Μου είπαν επίσης ότι αυτή τη θεραπεία μπορούμε να την κάνουμε στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι αλήθεια;

Γραμματέας κλινικής: Όχι, όχι. Στη Βόρεια Μακεδονία δεν υπάρχει αυτό το μηχάνημα.

-Μόνο στη Θεσσαλονίκη;

Γραμματέας κλινικής: Ναι.

-Εντάξει. Τότε γιατί στον ιστότοπο λέτε ότι υπάρχει, υπάρχει αυτό το μηχάνημα στη Βόρεια Μακεδονία;

Γραμματέας κλινικής: Παρακαλώ δείτε στον ιστότοπο πού λέει ότι αυτό είναι στη Βόρεια Μακεδονία. Η εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες για τους ασθενείς από το εξωτερικό είναι από τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά τίποτα δεν γίνεται στη Βόρεια Μακεδονία.

-Εντάξει. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο; Κάνετε επίσης πλασμαφαίρεση; Ενδιαφέρομαι να την κάνω κι εγώ.

Γραμματέας κλινικής: Τι είδους θεραπεία;

-Πλασμαφαίρεση.

Γραμματέας κλινικής: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν το χρησιμοποιούμε αυτό.

-Μόνο αυτή τη θεραπεία για τον καρκίνο;

Γραμματέας κλινικής: Ναι, αυτό για τον καρκίνο. Διαφορετικά είδη θεραπειών για τον καρκίνο, αλλά με βάση το συγκεκριμένο μοριακό προφίλ της νόσου, είμαστε σε θέση να κάνουμε ένα μοριακό προφίλ της νόσου με βιοψία, υγρή βιοψία, και να το στείλουμε σε εργαστήριο στην Ελβετία. Και μετά από αυτό, θα λάβουμε τα αποτελέσματα. Με βάση αυτό, μπορούμε να προτείνουμε στον ασθενή τι είναι το πιο κατάλληλο για αυτή τη θεραπεία.

-Εντάξει. Είστε, είστε γιατρός;

Γραμματέας κλινικής: Όχι. Είπα ότι οι γιατροί μας θα προτείνουν ό,τι είναι απαραίτητο μόλις λάβουμε τα ιατρικά στοιχεία.

Σημειώνεται πως το κόστος της «θεραπείας» είναι εξαιρετικά υψηλό, καθώς κάθε συνεδρία κοστολογείται από 5.000 έως 8.000 ευρώ, με τις προτεινόμενες επισκέψεις να ανέρχονται σε δύο φορές την εβδομάδα, ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς.