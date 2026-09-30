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Καταγγελία-βόμβα αποκαλύπτει το OPEN για την παράνομη ογκολογική μονάδα στη Θεσσαλονίκη που σφραγίστηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στο τμήμα-φάντασμα εκτελούνταν παράνομα χημειοθεραπείες ακόμη και από το 2017, με τον αδελφό καρκινοπαθούς – που πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή – να καταγγέλλει τριτοκοσμικές συνθήκες νοσηλείας και να κάνει λόγο για δωμάτια – «κελιά», χωρίς ΜΕΘ και χωρίς καν συσκευή παροχής οξυγόνου.

Ο Ζήσης Ναούμ είχε εναποθέσει τις ελπίδες του για τη ζωή του αδελφού του που έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, δίχως να γνωρίζει ότι εκτελούσε παράνομα χημειοθεραπείες. Σήμερα και μετά το λουκέτο, περιγράφει τις τραγικές συνθήκες που αντίκρισε κατά τη διάρκεια νοσηλείας του αδελφού του.

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Το OPEN αποκαλύπτει ότι στη συγκεκριμένη κλινική ο ίδιος γιατρός εκτελούσε παράνομες χημειοθεραπείες πολύ πριν το 2022. Ο αδελφός του Ζήση Ναούμ νοσηλεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017. Μέσα σε μια ημέρα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε δραματικά. Και τότε διαπίστωσαν ότι εκτός από Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η κλινική δεν διέθετε καν συσκευή παροχής οξυγόνου.