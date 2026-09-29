Σφράγιση ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, έπειτα από ελέγχους των αρμόδιων αρχών και τη διαπίστωση ζητημάτων που αφορούν τη νόμιμη λειτουργία του τμήματος Tριτη 29 Σεπτεμβριου 2026(ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/MOTIONTEAM)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που φέρεται να λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθούν οι συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας και των ελέγχων.

Ως ύποπτοι καλούνται να καταθέσουν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και υπεύθυνοι της κλινικής.

Η Περιφέρεια ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της κλινικής, ωστόσο προβλέπεται δεκαπενθήμερη προθεσμία για τη μεταφορά των ασθενών πριν από τη σφράγιση του κτιρίου.

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Εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, φέρεται να λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι στην κλινική.

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Στο πλαίσιο της έρευνας, ζητήθηκε να καταθέσει ο εκπρόσωπος της Αρχής Διαφάνειας, προκειμένου να παρουσιάσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τους ελέγχους σχετικά με τη λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας.

Παράλληλα, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις, ανωμοτί ως ύποπτοι, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το 2025.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι καλούνται να αιτιολογήσουν γιατί, σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, δεν καταγράφηκε η ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος που φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και υποδομή.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, ο οποίος επίσης καλείται να καταθέσει ανωμοτί ως ύποπτος.

Αντικείμενο της εξέτασής του είναι, μεταξύ άλλων, να εξηγήσει γιατί δεν προχώρησε η οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής, παρά το γεγονός ότι στις αρχές του 2026 είχε προηγηθεί σχετική εισήγηση της Επιτροπής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διερευνηθεί και το καταστατικό λειτουργίας της κλινικής για το χρονικό διάστημα που βρίσκεται υπό έρευνα.

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Ανωμοτί ως ύποπτοι καλούνται να καταθέσουν επίσης ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής, καθώς και ο ιδιώτης πνευμονολόγος γιατρός που είχε υπό την εποπτεία του το ογκολογικό τμήμα.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου τμήματος και τις υπηρεσίες που παρέχονταν στους ασθενείς.

Νωρίτερα, δύο δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της Περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη.

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Η απόφαση αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της σταματά αυτομάτως από τη μία στιγμή στην άλλη.

Στην κλινική εξακολουθεί να λειτουργεί παθολογικό τμήμα, ενώ στον χώρο φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι ασθενείς, οι οποίοι θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλες δομές.

Για τον λόγο αυτό, η νομοθεσία προβλέπει χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να γίνει η απαραίτητη μετακίνηση των φιλοξενούμενων.

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