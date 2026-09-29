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Αντίστοιχα διοικητικά μέτρα επιβλήθηκαν σε δεύτερη κλινική του ίδιου ιδιοκτήτη, όπου διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο αναντιστοιχίες σχετικά με τον αριθμό των κλινών και το απασχολούμενο προσωπικό.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατέγραψε πλήθος παραβάσεων στην πρώτη κλινική, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής υποβολής ανακριβών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για χορήγηση χημειοθεραπειών σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια.

Ο υπεύθυνος πνευμονολόγος κρίνεται συνυπεύθυνος για τη λειτουργία του τμήματος, καθώς συνταγογραφούσε και χορηγούσε φάρμακα σε μη αδειοδοτημένο χώρο, στερούμενος οποιασδήποτε έγγραφης σύμβασης συνεργασίας με τη μονάδα.

Η Αρχή εισηγήθηκε την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής και την αυστηρή επιβολή διοικητικών κυρώσεων, προτείνοντας παράλληλα την έκδοση οδηγιών για τη συμμόρφωση όλων των ιδιωτικών κλινικών.

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Στην απόφαση να σφραγίσει ακόμη μία κλινική που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη με την ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, στην οποία είχε εντοπιστεί παράνομα λειτουργούν Ογκολογικό Τμήμα, προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Thesspost.gr.

Η υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε Ογκολογικό Τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, εξυπηρετώντας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μεγάλο αριθμό ασθενών.

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Το συγκεκριμένο τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα. Η κλινική του είχε παραχωρήσει χώρο για τη λειτουργία του ιατρείου του, χωρίς όμως να έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών έγγραφη σύμβαση.

Στο στόχαστρο και δεύτερη κλινική του ίδιου κλινικάρχη

Όπως αναφέρει το Thesspost.gr, την προηγούμενη εβδομάδα οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο ακόμη μίας κλινικής που ανήκει στον ίδιο κλινικάρχη. Η συγκεκριμένη μονάδα βρίσκεται στην ανατολική Θεσσαλονίκη και, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκαν αναντιστοιχίες σε ό,τι αφορά τις κλίνες και το προσωπικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα ευρήματα στη συγκεκριμένη κλινική ούτε για το τι ακριβώς συνέβαινε στη μονάδα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, δήλωσε ότι το κλείσιμο μιας κλινικής αποτελεί το ύστατο διοικητικό μέτρο και εφαρμόζεται όταν έχουν προηγουμένως εξαντληθεί όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για τη συμμόρφωσή της με τη νομοθεσία.

Τι εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην πρώτη κλινική

Η πρώτη κλινική, στην οποία είχε εντοπιστεί η παράνομη λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος, λειτουργεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κυρίως ως μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

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Στην εξωτερική σήμανση της εγκατάστασης αναφέρεται ότι πρόκειται για Παθολογική Κλινική και Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, χωρίς να υπάρχει αναφορά σε λειτουργία Ογκολογικού Τμήματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων.

Ειδικότερα, η κλινική:

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Λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα χωρίς νόμιμη αδειοδότηση , καθώς η ισχύουσα άδεια λειτουργίας της δεν προέβλεπε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Το Τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα. Η κλινική του είχε παραχωρήσει χώρο γραφείου, χωρίς όμως να έχει συνάψει μαζί του έγγραφη σύμβαση.

, καθώς η ισχύουσα άδεια λειτουργίας της δεν προέβλεπε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Το Τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα. Η κλινική του είχε παραχωρήσει χώρο γραφείου, χωρίς όμως να έχει συνάψει μαζί του έγγραφη σύμβαση. Προέβαλλε στην ιστοσελίδα της ότι διαθέτει και λειτουργεί Ογκολογικό Τμήμα. Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα υπήρχε ενημερωτικό υλικό και βίντεο που παρουσίαζε τη λειτουργία του Τμήματος, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό, μεταξύ άλλων θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για τον χειρισμό κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Ωστόσο, η σχετική υπηρεσία δεν περιλαμβανόταν στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής.

Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα υπήρχε ενημερωτικό υλικό και βίντεο που παρουσίαζε τη λειτουργία του Τμήματος, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό, μεταξύ άλλων θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για τον χειρισμό κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Ωστόσο, η σχετική υπηρεσία δεν περιλαμβανόταν στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής. Δεν απασχολούσε τους ιατρούς που είχαν την επιστημονική ευθύνη των Τμημάτων με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας , ενώ επίσης δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς που συνεργάζονταν με την κλινική, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

, ενώ επίσης δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς που συνεργάζονταν με την κλινική, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Δεν διέθετε τον απαιτούμενο αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού , ενώ παράλληλα δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε ορισμένες ειδικότητες που προβλέπονται ως προαπαιτούμενες, όπως, μεταξύ άλλων, ακτινοδιαγνώστη.

, ενώ παράλληλα δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε ορισμένες ειδικότητες που προβλέπονται ως προαπαιτούμενες, όπως, μεταξύ άλλων, ακτινοδιαγνώστη. Δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία προβλέπει την ύπαρξή της ως υποχρεωτική, με βάση τη δυναμικότητα που αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα που ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς των οποίων οι διαγνώσεις δεν σχετίζονταν με κακοήθεια, ενώ κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Η ΕΑΔ αναφέρει ότι το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί ένδειξη πιθανής υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποζημιωθούν νοσηλείες που πραγματοποιήθηκαν στην κλινική.

Οι εισηγήσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Με βάση τα ευρήματα του ελέγχου, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε προς την αρμόδια Περιφέρεια μια σειρά από μέτρα.

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Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η οριστική διακοπή λειτουργίας και η ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής , λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η μονάδα μετά τον τελευταίο έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής,

, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η μονάδα μετά τον τελευταίο έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην κλινική,

στην κλινική, η ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των επιτροπών ελέγχου σχετικά με την υποχρέωση συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η ενημέρωσή τους για τις πιθανές συνέπειες από τη μη τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων. Για τον σκοπό αυτό προτάθηκε η έκδοση σχετικής εγκυκλίου και κατευθυντήριων οδηγιών.

Παράλληλα, η ΕΑΔ εισηγήθηκε προς την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας την αυστηρή εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, του ν. 4600/2019, καθώς και την τήρηση των σχετικών προθεσμιών που προβλέπονται για τη συμμόρφωση.

Η Αρχή ζήτησε επίσης να μην γίνονται αποδεκτές, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται στις ιδιωτικές κλινικές, υπεύθυνες δηλώσεις των διοικητικά υπευθύνων ως δικαιολογητικά. Αντί αυτών, θα πρέπει να ζητούνται τα αντίστοιχα έγγραφα που έχουν πράγματι κατατεθεί.

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Σε ό,τι αφορά ειδικά την επίμαχη κλινική, η ΕΑΔ εισηγήθηκε ακόμη να διορθωθεί η ιστοσελίδα της, ώστε οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις διαθέσιμες παροχές να ανταποκρίνονται πλήρως στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.

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Τι αναφέρει η ΕΑΔ για τον γιατρό

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον ιδιώτη γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε το μη αδειοδοτημένο Ογκολογικό Τμήμα.

Σύμφωνα με την ΕΑΔ, ο συγκεκριμένος γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε, από το ιατρείο που διατηρούσε στην κλινική, χημειοθεραπευτικά φάρμακα για ασθενείς του. Στη συνέχεια, ο ίδιος αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο «Ογκολογικό Τμήμα», ενώ την προετοιμασία των φαρμάκων αναλάμβανε το προσωπικό της κλινικής.

Η ΕΑΔ θεωρεί ότι ο γιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος. Όπως επισημαίνει, το συγκεκριμένο Τμήμα δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας της κλινικής, ενώ η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντίκειται στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του γιατρού.

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Παράλληλα, η Αρχή επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος γιατρός δεν διέθετε έγγραφη σύμβαση με την κλινική, στην οποία να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας τους.

Με πληροφορίες από Thesspost.gr