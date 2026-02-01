Η οπαδική βία δεν λέει να κοπάσει καθώς χθες Σάββατο (31/1), κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, στο Δημοτικό Γήπεδο Μοσχάτου, περίπου 50 κουκουλοφόροι εισέβαλαν στις κερκίδες του γηπέδου, λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, προκαλώντας επεισόδια. Οι δράστες φέρονται να κινήθηκαν στο σημείο όπου βρίσκονταν περίπου δέκα φίλοι της ΑΕΚ, τους οποίους και γρονθοκόπησαν, πριν αποχωρήσουν χωρίς να συναντήσουν καμία αντίσταση.

Το gazzetta.gr και το GWomen μίλησε με τον πρόεδρο του Οδυσσέα Μοσχάτου, που όχι μόνο βρισκόταν στο ματς αλλά είχε προειδοποιήσει ημέρες πριν ότι θα γίνονταν επεισόδια χωρίς να υπάρξει καμία πρόληψη από την πολιτεία.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Παπακώστας, η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Γυναικών είχε κοινοποιήσει νωρίτερα το πρόγραμμα της αγωνιστικής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής κι εκείνος φρόντισε με τη σειρά του να ενημερώσει την αστυνομία ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για επεισόδια.

Όπως είπε, είναι πολλά χρόνια στον χώρο και γνωρίζει ότι αυτά τα παιχνίδια αποτελούν συχνά «παγίδες» για αντίστοιχα περιστατικά. Από όταν βρισκόταν σε ομάδα της Γλυφάδας ήξερε πως πάντα υπήρχε μία κλούβα ματ που συνόδευε την αποστολή του ΠΑΟΚ, επομένως περίμενε πως κάτι αντίστοιχο θα γινόταν και στο ματς με την Ένωση.

Είχε στείλει ήδη από την Τρίτη (27/1) επιστολή στο Αστυνομικό Τμήμα Μοσχάτου για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και παράλληλα επικοινώνησε με την ΑΕΚ για να ενημερωθεί για το αν θα μετακινηθούν οπαδοί της, ώστε να είναι αντίστοιχα προετοιμασμένοι. Εν τέλει, δεν υπήρξε καμία οργανωμένη μετακίνηση κι έδωσε το «παρών» ένας μικρός αριθμός ατόμων που ακολουθούν την ομάδα όπου παίζει.

Προς έκπληξή του, στο γήπεδο την ημέρα του ματς εμφανίστηκε μόνο ένας αρχιφύλακας κι ακόμη ένας αστυνομικός!

Πώς μπήκαν στο γήπεδο οι κουκουλοφόροι



Ο πρόεδρος του Οδυσσέα Μοσχάτου μάλιστα, βρισκόταν στην είσοδο του γηπέδου και περιέγραψε στο GWomen το πώς μπήκαν οι κουκουλοφόροι στο γήπεδο: «Λίγο πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο εμφανίστηκε ένας άνδρας ψηλός με μουστάκι που ρώτησε αν γίνονται εδώ αθλοπαιδιές. Εγω του είπα ότι γίνεται αγώνας γυναικών και είπε ότι ήθελε να πάει στο γήπεδο του μπάσκετ πιο πίσω. Μετά με έσπρωξε και κατευθείαν μπούκαραν περίπου είκοσι κουκουλοφόροι, πήγαν προς στην κερκίδα, δημιούργησαν επεισόδια και στη συνέχεια αποχώρησαν. Τότε είπε ο αστυνομικός να κλείσουμε την πόρτα, όταν βγήκανε, ευτυχώς που την κλείσαμε τότε επειδή αν είχαν μείνει μέσα δεν ξέρω κι εγώ τι θα γινόταν».

Η κλήση στην αστυνομία έγινε εκ των υστέρων, ενώ ο πρόεδρος τόνισε ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ δεν είχαν δημιουργήσει προηγουμένως προβλήματα. Ιδιαίτερη ανησυχία υπήρχε και για την ασφάλεια των παικτριών της Ένωσης, καθώς αποχώρησαν από το γήπεδο του Μοσχάτου με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη προστασία της αστυνομίας.