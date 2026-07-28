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Η επιχείρηση δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο του ΕΦΕΤ και τα προϊόντα της στερούνταν τη νόμιμη σήμανση ή διέθεταν μη έγκυρους κωδικούς αναγνώρισης.

Η ιχνηλάτηση αποκάλυψε τη διακίνηση των ακατάλληλων τροφίμων σε είκοσι επιχειρήσεις, οδηγώντας σε εκτεταμένους ελέγχους σε έξι Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ολοκλήρωσαν τις εκθέσεις κατάσχεσης και έχουν συγκροτήσει επιτροπές για την εξέταση της επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στους εμπλεκόμενους.

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Μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφέρειας Αττικής αποκάλυψε σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της διακίνησης προϊόντων κρέατος, οδηγώντας στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Η έρευνα ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ίλιον, όπου τα κλιμάκια της Περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που ήταν καταχωρημένη στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της. Ωστόσο, στον ίδιο χώρο φέρεται να δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση για την επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος.

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Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν στους ψυκτικούς θαλάμους συνολικά 6.047 κιλά προϊόντων κρέατος, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση στην αγορά, καθώς δεν έφεραν τη νόμιμη σήμανση ή διέθεταν μη έγκυρους κωδικούς αναγνώρισης.

Ακολούθησε εκτεταμένη διαδικασία ιχνηλάτησης της πορείας των προϊόντων, από την οποία προέκυψε ότι ποσότητες των συγκεκριμένων σκευασμάτων είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής.

Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε έξι Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής, με τη συνδρομή και του ΕΦΕΤ, και οδήγησαν στην επιπλέον κατάσχεση 151 κιλών προϊόντων. Έτσι, η συνολική ποσότητα των κατασχεμένων κρεάτων ανήλθε στους 6,2 τόνους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες, ενώ οι εκθέσεις κατάσχεσης έχουν καταστεί οριστικές και εκτελεστές. Παράλληλα, έχουν συγκροτηθεί οι αρμόδιες επιτροπές που θα εξετάσουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:

«Για μια ακόμα φορά, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής προστάτευσαν τη δημόσια υγεία, μέσα από μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου. Η πάγια εντολή μου προς την αρμόδια Εντεταλμένη Σύμβουλο και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι ξεκάθαρη: καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών. Η ασπίδα προστασίας που χτίζει καθημερινά η Περιφέρεια Αττικής βασίζεται σε συστηματικούς και εντατικούς ελέγχους, αλλά και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Μόνο έτσι διασφαλίζουμε συνθήκες νομιμότητας στην αγορά και ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε την άψογη ποιότητα και τις ορθές τιμές στην εορταστική αγορά.



Με εντολή μου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, εντείνονται οι έλεγχοι στις γειτονιές της Αττικής με την υψηλότερη επισκεψιμότητα. Αλλά δεν περιοριζόμαστε σε αυτό: η παρουσία μας είναι και θα παραμείνει διαρκής και αυστηρή, κάθε μέρα, σε κάθε γειτονιά της Αττικής μας. Η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει τη δύναμη της ιχνηλάτησης. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής απέδειξαν στην πράξη ότι ένας στοχευμένος έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει μια ευρύτερη αλυσίδα διακίνησης και να ενεργοποιήσει άμεσα έναν ολόκληρο μηχανισμό προστασίας, από την αποθήκη μέχρι το τελευταίο σημείο διάθεσης. Στέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση το ξεκάθαρο μήνυμα, ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζουμε – και αυτή η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Με σχέδιο, συντονισμό και αποφασιστικότητα, παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται και εφαρμόζουμε τον νόμο χωρίς εξαιρέσεις».



Η Εντεταλμένη Σύμβουλος, αρμόδια για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής, Δήμητρα Αγγελάκη, δήλωσε: «Ένας έλεγχος στο Ίλιον αποκάλυψε μια ολόκληρη διαδρομή διακίνησης προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Αττική. Η άμεση ιχνηλάτηση, η συνεργασία των υπηρεσιών και η επιμονή των ελεγκτών μας έβαλαν φρένο σε περισσότερους από 6,2 τόνους προϊόντων κρέατος που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας».



24.136 έλεγχοι από την Περιφέρεια Αττικής

Επισημαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα τα ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας έχουν πραγματοποιήσει 24.136 ελέγχους, έχουν επιβάλει πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση εκατοντάδων τόνων ακατάλληλων και επικίνδυνων προϊόντων, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα.



Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καλύπτοντας το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραγωγή και την αποθήκευση έως τη διακίνηση και τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Στόχος είναι η αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας, η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους καταναλωτές.