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Στιγμές χαλάρωσης απολαμβάνει η συγγραφέας Κατερίνα Γιατζόγλου, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα καλοκαιρινό βίντεο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή της, η 65χρονη συγγραφέας έγραψε πως βρίσκεται σε διάθεση «απόλυτης τεμπελιάς», δείχνοντας πώς περνά τις ημέρες των διακοπών της.

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Στο βίντεο εμφανίζεται να κάνει μια βόλτα σε παραλία φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μπικίνι της, ενώ στη συνέχεια καταγράφεται να χαλαρώνει καθισμένη σε έναν καναπέ έχοντας στην αγκαλιά της τον αγαπημένο της σκύλο.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος αντιδράσεων από τους ακολούθους της, με αρκετούς να σχολιάζουν τη χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση που αποπνέει το βίντεο.

«Mood απόλυτης τεμπελιάς… 🏖️ Ότι δεν ξέρεις καλοκαιριατικα… είναι κέρδος…» έγραψε η Κατερίνα Γιατζόγλου.



Κατέληξε, μάλιστα, γράφοντας «🏖️ Recharge… Coming soon…».



Δείτε το βίντεο της Κατερίνας Γιατζόγλου