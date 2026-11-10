Είναι Κορεάτης, αλλά ξέρει απ'έξω την Κατερίνα Λιόλιου – Τραγουδά την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» και γίνεται viral

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Viral στο TikTok έχει γίνει ένα απολαυστικό βίντεο με πρωταγωνιστή έναν Κορεάτη, ο οποίος αποδεικνύει ότι η ελληνική μουσική δεν γνωρίζει σύνορα, τραγουδώντας επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου.

Στο βίντεο, ο νεαρός εμφανίζεται μέσα στο αυτοκίνητό του να ερμηνεύει την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», δείχνοντας πως γνωρίζει αρκετά καλά τους στίχους του τραγουδιού.

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Παρά το γεγονός ότι η προφορά του στα ελληνικά έχει ορισμένες ατέλειες, αυτό δεν τον εμποδίζει να αποδώσει το κομμάτι με εντυπωσιακή άνεση, κέφι και περίσσιο ενθουσιασμό.

Η ερμηνεία του έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, με το βίντεο να αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της απήχησης που μπορεί να αποκτήσει ένα ελληνικό τραγούδι ακόμη και στην άλλη άκρη του κόσμου.