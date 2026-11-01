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Με ένα απρόσμενο περιστατικό συνοδεύτηκε η πρεμιέρα της Κατερίνας Λιόλιου και του Σάκη Ρουβά στο νυχτερινό κέντρο «Έναστρον», το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου.

Οι δύο καλλιτέχνες ανέβηκαν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή, εγκαινιάζοντας τη φετινή τους συνεργασία, σε μια βραδιά με μουσική, χορό και θερμή υποδοχή από το κοινό.

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Ωστόσο, ένα στιγμιότυπο από το κοινό τους πρόγραμμα έκλεψε την παράσταση. Κατά τη διάρκεια ενός χορευτικού, η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς επιχείρησαν να εκτελέσουν μαζί μια κίνηση, αλλά δεν υπολόγισαν σωστά την απόσταση μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα ήταν να χτυπήσουν κατά λάθος τα κεφάλια τους, με την κουτουλιά να γίνεται το απρόοπτο της πρεμιέρας.

Το περιστατικό δεν επηρέασε τη συνέχεια της εμφάνισής τους. Οι δύο τραγουδιστές συνέχισαν κανονικά το πρόγραμμά τους, χωρίς να διακοπεί η ροή της βραδιάς.