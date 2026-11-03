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Η Κατερίνα Λιόλιου κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα βλέμματα στα social media, με μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να μοιραστεί με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από τα παρασκήνια, συνοδεύοντάς τα με τη λιτή λεζάντα «backstage vibes».

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Στις φωτογραφίες, η Κατερίνα Λιόλιου ποζάρει στον φακό με διαφορετικά στιλ και εμφανίσεις, αναδεικνύοντας τη φωτογένεια και την εντυπωσιακή παρουσία της.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε γρήγορα πλήθος θετικών αντιδράσεων, με τους followers της να γεμίζουν τα σχόλια με κολακευτικά λόγια.

«Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε γυναίκα», «αυτά είναι, μοντέλο είσαι εσύ», «γυναικάρα», «υπέροχηηηηη» και «απλά ΕΙΔΩΛΟΟΟ» ήταν μερικά από τα σχόλια που ξεχώρισαν.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε, μάλιστα, το σχόλιο ενός ακόλουθου που τη χαρακτήρισε «μια Αφροδίτη που ξαναγεννιέται».