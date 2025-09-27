Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τις καθυστερήσεις σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, να φθάνουν μέχρι και τη μιάμιση ώρα ή δύο ώρες.

Αιτία, η προκαλεί η απόφαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) να περιορίσουν τον αριθμό των πτήσεων που διαχειρίζονται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Συγκεκριμένα, επικαλούνται την ανάγκη «επιστροφής» στο κανονικό όριο δυναμικότητας του αεροδρομίου που υποστηρίζουν ότι ξεπεράστηκε σημαντικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι θα εξυπηρετούν πλέον 23 αφίξεις ανά ώρα τον Οκτώβριο, έναντι 31 που είχαν αρχικά δεσμευθεί, και 33 αναχωρήσεις αντί για 36.

Η μείωση άρχισε την Πέμπτη και κορυφώθηκε χθες, Παρασκευή, όταν εξυπηρετήθηκαν 28 αφίξεις την ώρα, έναντι 36 κατά τη θερινή περίοδο.

Έτσι, οι καθυστερήσεις αναμένετεαι να συνεχιστούν και οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές.

Σήμερα στο Ελευθέριος Βενιζέλος παρατηρήθηκε ταλαιπωρία αρκετών επιβατών και μεγάλες ουρές. Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις ξεκινούν από το πρωί και είναι της τάξης των 30 – 40 λεπτών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όλο αυτό θα πηγαίνει αλυσιδωτά, οπότε λογικά θα υπάρξουν και μεγαλύτερες καθυστερήσεις, αφού θα κάνουν περισσότερη ώρα να έρθουν οι αφίξεις και άρα να αναχωρήσουν πάλι τα αεροσκάφη.

Εχθές αργά το απόγευμα οι καθυστερήσεις έφταναν και τις δύο ώρες και αφορούν πτήσεις τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.