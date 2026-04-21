Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος στην Κεφαλονιά, στο οποίο έμεινε η Μυρτώ το μοιραίο βράδυ που έχασε την ζωή της, χαρακτήρισε «χυδαίο ψέμα» ότι διεγράφησαν σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση της 19χρονης, που ήταν αποθηκευμένα στην εξωτερική κάμερα του επαγγελματικού χώρου.

Μάλιστα, ανέφερε ότι θα καταθέσει την Τετάρτη (22/4) στην ανακρίτρια και πρόσθεσε ότι θα μιλήσει με ονόματα και επίθετα, στην περίπτωση που του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Σχετικά με τα όσα κυκλοφόρησαν περί διαγραφής βιντεοληπτικού υλικού από εξωτερική κάμερα, ο ιδιοκτήτης τόνισε: «Αυτό είναι χυδαίο ψέμα και πραγματικά θα κινηθώ νομικά εναντίον αυτής της πηγής που το έχει αναφέρει. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να διαγραφούν στοιχεία.

Δεύτερον, σχετικά με το πότε παρελήφθησαν από την ΕΛΑΣ οι κάρτες μνήμης, 08:00 το πρωί και ενώ κοιμόμουν έλαβα μια κλήση από το αστυνομικό τμήμα Αργοστολίου, ξύπνησα και το πρώτο πράγμα που μου ζήτησαν ήταν τα ντοκουμέντα της εξωτερικής κάμερας. Η κάρτα SD αυτής της κάμερας υπάρχει στο αστυνομικό τμήμα από την πρώτη στιγμή αυτού του γεγονότος, πριν καν γνωρίσουμε το όνομα της κοπέλας ή τι ότι έχει συμβεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν ξέρω κανέναν από τους εμπλεκόμενους»

«Έχω αποφύγει τον τελευταίο καιρό να κάνω οποιαδήποτε δήλωση γιατί είμαι πάρα πολύ λίγο εμπλεκόμενος σε αυτή την ιστορία. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς ουσιαστικά μια κράτηση δεχτήκαμε, δεν ξέρω προσωπικά κανέναν από τους εμπλεκόμενους σε αυτή την ιστορία. Από τα άτομα που έχουν εμφανιστεί δεν γνωρίζω κανέναν.

Σχετικά με τα δωμάτια, με ένα ρεπορτάζ που εμφανίζεται η μητέρα μου, θέλω να το διαλευκάνω: η μητέρα μου δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τους ενοίκους που υπάρχουν στο ακίνητό μου. Η μητέρα μου με βοηθάει συμπληρωματικά, δίνει κάποιο κλειδί όταν της το ζητήσω, κάνει κάποιες καθαριότητες όταν υπάρχει πίεση. Δεν ήταν σε θέση να απαντήσει στην ερώτηση που της έγινε. Όταν της έγινε αυτή η ερώτηση την έπιασε απροετοίμαστη και αυτό που ήξερε, που όντως ισχύει, είναι η ανακαίνιση στο κτίριο που όντως προκύπτει και από τις φωτογραφίες», πρόσθεσε.

«Υπάρχει εξωτερική κάμερα»

«Λένε κάποιοι ότι χάθηκαν πλάνα ή ότι δεν υπάρχουν πλάνα από την εξωτερική κάμερα. Θέλω να πω πως και οι δύο κάμερες που βρίσκονται σε αυτό τον χώρο όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα δεν είναι κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, είναι κάμερες WiFi οι οποίες ανιχνεύουν την κίνηση και αρχίζουν την καταγραφή και πολλές φορές ο αισθητήρας μπορεί να χάσει κάποια πλάνα, δεν είναι ότι διαγράφονται. Η κάμερα αυτή διαγράφει όταν εξαντληθούν τα GB στην κάρτα μνήμης», ξεκαθάρισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο «υπάρχει εξωτερική κάμερα, φαίνεται και από τα πλάνα. Αυτή η κάμερα έχει κάρτα SD όμως επειδή ήταν εκτός του κτιρίου και μεσολαβούσε τοιχίο δεν ήταν συνδεδεμένη με υπηρεσίες Cloud στο κινητό. Δεν πάει να πει όμως ότι δεν έχει καταγράψει πλάνα. Λογικά, με κάθε επιφύλαξη, έχει καταγράψει πλάνα από τον εξωτερικό χώρο πρώτον και δεύτερον να ενημερώσω ότι υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες εξωτερικού χώρου στο σημείο και τρίτον να ενημερώσω σίγουρα θα υπάρχουν πλάνα αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα φαίνονται πλάνα από το σημείο που έχει γίνει το σκηνικό γιατί είναι από την απέναντι πλευρά του δρόμου. Αυτή η κάμερα, από όσο θυμάμαι, την είχαμε κεντράρει να φαίνεται η είσοδος του κτιρίου μας, όχι ο δρόμος, άλλωστε θα ήταν παράνομο για τα προσωπικά δεδομένα».

Σε ερώτηση για το ποιοι άνθρωποι διέμεναν στο ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ απάντησε: «Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα των πελατών μου, δεν μπορώ να βγω στα μίντια να απαντήσω ξεκάθαρα σε αυτή την ερώτηση. Προκύπτουν κάποια πράγματα από τη δικογραφία, τα αφήνω να εννοηθούν, απλά δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω. Ο 22χρονος και ο 26χρονος δεν εμφανίζονται σε εμένα ως ένοικοι σε κανένα δωμάτιο. Όμως, για να αφήσω αυτό το “παράθυρο”, αν εσείς μου έχετε κάνει μία κράτηση μονόκλινου και φωνάξετε κάποιον, έχετε το δικαίωμα, δεν απαγορεύεται να έρθει κάποιος εντός του χώρου μου αλλά δεν είναι πελάτης μου».

Στο κτίριο υπάρχει μία πλάγια είσοδος «η οποία δεν εφάπτεται με τις σκάλες όπου βλέπουμε να διαδραματίζεται αυτό το γεγονός και επίσης θα ήθελα να πω, πως αν κάποιος ήθελε και είχε μεγάλη διάθεση, θα μπορούσε να φύγει πίσω από το χωράφι ή γενικά να υπάρξει έξοδος διαφυγής χωρίς να τον πιάσει κάποια δική μου κάμερα. Όμως, ήδη όλοι οι εμπλεκόμενοι από την εσωτερική κάμερα φαίνονται ξεκάθαρα. Για ποιο λόγο κάποιος να μπει από άλλη είσοδο, έξοδο, από τη στιγμή που έχουν εκτεθεί;».

«Είναι ξεκάθαρο» πως την κράτηση την έκανε η Μυρτώ, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη. «Ήταν η πρώτη φορά που είδα την άτυχη κοπέλα, δεν την γνώριζα. Ήταν η πρώτη φορά που διέμενε στο κατάλυμά μου», ανέφερε. Η κράτηση έγινε τηλεφωνικά, είπε και συμπλήρωσε: «γύρω στις 00:10 με κάλεσε, 00:30 βρέθηκε στον χώρο μας».

Ερωτηθείς εάν υπήρχαν παράπονα για φασαρία, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος ανέφερε πώς ό,τι πληροφορίες έχει θα τις δώσει στην ανακρίτρια αν ερωτηθεί. «Δεν υπάρχει βιβλίο κρατήσεων, φαίνονται μετά στις αποδείξεις. Η κράτηση έγινε από την άτυχη Μυρτώ και μέσω του IRIS που φαίνεται το όνομά της», είπε σε άλλο σημείο.

