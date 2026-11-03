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Έρευνες πραγματοποιούν πυροσβέστες σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Κεραμεικό, έπειτα από την κατάρρευση της οροφής του.

Το κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κεραμεικού και Μεγαρέων, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε το ενδεχόμενο να φιλοξενεί στο εσωτερικό του κάποιον άστεγο.

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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν με οκτώ πυροσβέστες και δύο οχήματα, προκειμένου να ελέγξουν τον χώρο και να διαπιστώσουν αν υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο.

Παράλληλα, λόγω της έκτασης της κατάρρευσης, αναμένεται να μεταβεί στο σημείο και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες. Για τη διευκόλυνση της επιχείρησης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Κεραμεικού, στο ύψος της οδού Μύκαλης.