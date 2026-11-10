Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η όρασή μας στηρίζεται σε ένα διάφανο, πολύ λεπτό «παράθυρο» στο μπροστινό μέρος του ματιού: τον κερατοειδή χιτώνα. Όταν αυτός χάνει σταδιακά τη φυσιολογική καμπυλότητά του, λεπταίνει και προβάλλει προς τα εμπρός σαν κώνος, εμφανίζεται ο κερατόκωνος.

Δεν πρόκειται απλώς για μυωπία ή αστιγματισμό. Πρόκειται για πάθηση που μπορεί να παραμορφώσει την εικόνα, να δυσκολέψει το διάβασμα και τη νυχτερινή οδήγηση και, αν προχωρήσει χωρίς αντιμετώπιση, να επιβαρύνει σοβαρά την όραση.

Advertisement

Advertisement

Η Παγκόσμια Ημέρα Κερατόκωνου, στις 10 Νοεμβρίου, υπενθυμίζει κάτι ουσιαστικό: η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αλλάξει την πορεία της πάθησης. Αυτό αφορά ιδιαίτερα εφήβους και νέους ενηλίκους, αλλά δεν σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες εξαιρούνται από τον έλεγχο.

Πόσοι άνθρωποι ζουν με κερατόκωνο

Σύγχρονη διεθνής μετα-ανάλυση, δημοσιευμένη στο επιστημονικό περιοδικό Cornea το 2026, συγκέντρωσε 55 μελέτες από διαφορετικές περιοχές του κόσμου, εκ των οποίων 53 συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση.

Εκτίμησε μέση συχνότητα περίπου 289 περιστατικών ανά 100.000 ανθρώπους και περισσότερους από 23,7 εκατομμύρια πάσχοντες παγκοσμίως.

Η εκτιμώμενη επίπτωση ήταν τέσσερα νέα περιστατικά ανά 100.000 ανθρωποέτη.

Οι αριθμοί είναι συγκεντρωτικές εκτιμήσεις με μεγάλη διακύμανση ανά χώρα και ανάλογα με τον τρόπο διάγνωσης, όχι ακριβής καταμέτρηση όλων των ασθενών.

Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή και στους αριθμούς που ακούγονται για την Ελλάδα. Χωρίς μια σύγχρονη, αντιπροσωπευτική εθνική πληθυσμιακή μελέτη, η απλή εφαρμογή του παγκόσμιου ποσοστού στον ελληνικό πληθυσμό δεν ισοδυναμεί με αξιόπιστο αριθμό Ελλήνων ασθενών.

Advertisement

Ηλικίες και φύλο: Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η ίδια μετα-ανάλυση κατέγραψε τη μεγαλύτερη συχνότητα στην ηλικιακή ομάδα 20–29 ετών, με περίπου 526 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα.

Στην ομάδα αυτή διαπιστώθηκε και η μεγαλύτερη εκτιμώμενη ετήσια επίπτωση, περίπου 21 νέα περιστατικά ανά 100.000 ανθρωποέτη.

Οι άνδρες είχαν ελαφρώς αυξημένες πιθανότητες να εμφανίζουν κερατόκωνο σε σύγκριση με τις γυναίκες, με λόγο πιθανοτήτων 1,10.

Advertisement

Πρόκειται για μικρή διαφορά: η νόσος αφορά και τα δύο φύλα και η ατομική εξέλιξη δεν προβλέπεται μόνο από το φύλο.

Τα πρώτα συμπτώματα συχνά εμφανίζονται στην εφηβεία ή στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής.

Στα παιδιά η εξέλιξη μπορεί να είναι ταχύτερη, ενώ σε αρκετούς ασθενείς ο ρυθμός αλλαγών μειώνεται με την ηλικία.

Advertisement

Η σταθεροποίηση, ωστόσο, δεν συμβαίνει υποχρεωτικά μετά τα 25 ή τα 30. Έχουν καταγραφεί μεταβολές και μετά τα 40. Επομένως, ο έλεγχος καθορίζεται από τα ευρήματα, όχι μόνο από τα γενέθλια.

Ποια συμπτώματα πρέπει να μας υποψιάσουν

Συχνές αλλαγές στους βαθμούς των γυαλιών, αστιγματισμός που αυξάνεται ή δεν διορθώνεται ικανοποιητικά, θολή ή «διπλή» εικόνα από το ένα μάτι, αντανακλάσεις και φωτοστέφανα γύρω από τα φώτα, φωτοευαισθησία και δυσκολία στην οδήγηση τη νύχτα αποτελούν ενδείξεις που αξίζουν διερεύνηση.

Ο κερατόκωνος μπορεί να επηρεάζει και τα δύο μάτια, αλλά όχι απαραίτητα στον ίδιο βαθμό. Στα αρχικά στάδια ο άνθρωπος μπορεί να μην αντιλαμβάνεται καθόλου τη μεταβολή.

Advertisement

Μια συνηθισμένη μέτρηση βαθμών δεν αρκεί πάντοτε. Ο οφθαλμίατρος αξιολογεί τον κερατοειδή και, όταν υπάρχουν ενδείξεις, ζητά τοπογραφία ή τομογραφία κερατοειδούς, εξετάσεις που χαρτογραφούν το σχήμα, την καμπυλότητα και τη λέπτυνση.

Advertisement

Η σύγκριση διαδοχικών εξετάσεων δείχνει αν η πάθηση εξελίσσεται.

Τι αυξάνει τον κίνδυνο

Η κληρονομικότητα έχει σημασία, χωρίς ο κερατόκωνος να είναι πάντα οικογενής.

Το έντονο και συχνό τρίψιμο των ματιών και οι αλλεργικές παθήσεις συνδέονται επίσης με μεγαλύτερο κίνδυνο.

Advertisement

Επιστημονική ανασκόπηση του 2023 βρήκε συσχετίσεις με το τρίψιμο των ματιών (λόγος πιθανοτήτων 5,22), το οικογενειακό ιστορικό (6,67) και τις αλλεργίες (2,21).

Πρόκειται για συσχετίσεις και όχι για απόδειξη ότι οι παράγοντες αυτοί προκαλούν υποχρεωτικά κερατόκωνο. Μάλιστα, η ίδια ανάλυση δεν τεκμηρίωσε στατιστικά σημαντική ανεξάρτητη συσχέτιση ειδικά για την αλλεργική οφθαλμική νόσο.

Η πρακτική συμβουλή είναι απλή: αποφεύγουμε να τρίβουμε δυνατά τα μάτια και αντιμετωπίζουμε τον κνησμό ή την αλλεργική επιπεφυκίτιδα με οφθαλμίατρο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο προληπτικός έλεγχος όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ή όταν ένα παιδί παρουσιάζει γρήγορη αλλαγή αστιγματισμού.

Θεραπεία: Άλλο η καθαρή εικόνα, άλλο η ανακοπή της νόσου

Στα αρχικά στάδια, γυαλιά ή φακοί επαφής μπορούν να βελτιώσουν την όραση.

Σε πιο έντονη παραμόρφωση χρησιμοποιούνται συχνά ειδικοί άκαμπτοι ή σκληρικοί φακοί.

Αυτά τα βοηθήματα διορθώνουν την εικόνα, αλλά δεν εμποδίζουν από μόνα τους τη λέπτυνση του κερατοειδούς.

Για τεκμηριωμένα εξελισσόμενο κερατόκωνο, βασική θεραπευτική επιλογή είναι η διασύνδεση κολλαγόνου (corneal cross-linking ή CXL), με ριβοφλαβίνη και ελεγχόμενη υπεριώδη ακτινοβολία.

Σκοπός είναι να ενισχυθεί μηχανικά ο κερατοειδής και να επιβραδυνθεί ή να σταματήσει η επιδείνωση. Δεν πρόκειται για εγγυημένη επαναφορά σε φυσιολογικό μάτι.

Σε κλινική δοκιμή 58 παιδιών ηλικίας 10–16 ετών με εξελισσόμενο κερατόκωνο, πρόοδος της νόσου καταγράφηκε σε περίπου 7% των οφθαλμών που υποβλήθηκαν σε CXL έναντι 43% στην ομάδα συνήθους φροντίδας στη διάρκεια 18 μηνών.

Το εύρημα είναι ενθαρρυντικό, όχι υπόσχεση ίδιου αποτελέσματος σε όλους.

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδοκερατικοί δακτύλιοι, μικρά εμφυτεύματα που αλλάζουν την καμπυλότητα του κερατοειδούς και μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της όρασης.

Η επιλογή εξαρτάται από το πάχος του κερατοειδούς, το στάδιο της πάθησης, την παρουσία ουλών και τις ανάγκες του ασθενούς.

Πότε χρειάζεται μεταμόσχευση κερατοειδούς

Η μεταμόσχευση αποτελεί επιλογή κυρίως σε προχωρημένο κερατόκωνο, όταν η όραση δεν μπορεί πλέον να αποκατασταθεί ικανοποιητικά με γυαλιά ή ειδικούς φακούς ή όταν υπάρχουν σημαντικές ουλές.

Η επέμβαση μπορεί να αφορά ολόκληρο το πάχος του κερατοειδούς ή μόνο τα προσβεβλημένα στρώματά του.

Η βαθιά πρόσθια τμηματική κερατοπλαστική διατηρεί το υγιές εσωτερικό ενδοθήλιο του ασθενούς, όταν αυτό είναι εφικτό. Σε άλλες περιπτώσεις απαιτείται διαμπερής κερατοπλαστική.

Η μεταμόσχευση μπορεί να προσφέρει σημαντική βελτίωση της όρασης, αλλά συνοδεύεται από μακρά μετεγχειρητική παρακολούθηση και κινδύνους όπως λοίμωξη, απόρριψη μοσχεύματος ή μετεγχειρητικός αστιγματισμός.

Ακόμη και μετά τη μεταμόσχευση, ορισμένοι ασθενείς εξακολουθούν να χρειάζονται γυαλιά ή φακούς επαφής.

Το σημαντικό είναι ότι η πρόοδος της έγκαιρης διάγνωσης και της διασύνδεσης κολλαγόνου έχει προσφέρει στους οφθαλμιάτρους τη δυνατότητα να περιορίζουν την εξέλιξη της νόσου προτού φτάσει σε τόσο προχωρημένο στάδιο.

Μπορεί ο κερατόκωνος να προκαλέσει τύφλωση;

Ο κερατόκωνος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή μείωση της όρασης, αλλά δεν οδηγεί συνήθως σε πλήρη τύφλωση.

Ο κίνδυνος αφορά κυρίως την προοδευτική παραμόρφωση του κερατοειδούς, την εμφάνιση ουλών και την απώλεια της λειτουργικής όρασης.

Σε σπανιότερες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί οξύς ύδρωπας του κερατοειδούς, με ξαφνικό οίδημα, θόλωση και ενδεχομένως πόνο.

Η αιφνίδια σημαντική μείωση της όρασης, ο έντονος πόνος ή η απότομη αλλαγή στην εμφάνιση του ματιού χρειάζονται επείγουσα οφθαλμολογική αξιολόγηση.

Παιδιά, σχολείο και οθόνες

Ο κερατόκωνος δεν αφορά μόνο την ιατρική. Επηρεάζει την καθημερινότητα ενός νέου ανθρώπου.

Ένα παιδί μπορεί να βλέπει θολά τον πίνακα, να δυσκολεύεται στο διάβασμα ή να χρειάζεται συχνά αλλαγή γυαλιών χωρίς να παραπονιέται ξεκάθαρα.

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις επίμονες αλλαγές της όρασης.

Η χρήση υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή τάμπλετ δεν έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί από μόνη της κερατόκωνο.

Η παρατεταμένη προσήλωση σε οθόνες, ωστόσο, μπορεί να προκαλεί ξηρότητα και ενόχληση, επιβαρύνοντας την καθημερινή άνεση ενός ασθενούς.

Η αντιμετώπιση πρέπει να εξατομικεύεται και οι ειδικοί φακοί επαφής να εφαρμόζονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο επαγγελματία.

Υπάρχουν βιταμίνες ή φάρμακα που θεραπεύουν τον κερατόκωνο;

Δεν υπάρχει σήμερα τεκμηριωμένη βιταμίνη, συμπλήρωμα διατροφής ή κολλύριο που να θεραπεύει τον κερατόκωνο ή να υποκαθιστά τη διασύνδεση κολλαγόνου όταν αυτή ενδείκνυται.

Η αντιμετώπιση της οφθαλμικής αλλεργίας, η αποφυγή του έντονου τριψίματος και η σωστή χρήση των φακών αποτελούν σημαντικά υποστηρικτικά μέτρα.

Η συστηματική παρακολούθηση από οφθαλμίατρο με εμπειρία στις παθήσεις του κερατοειδούς επιτρέπει να αναγνωρίζονται έγκαιρα οι μεταβολές.

Σε παιδιά και εφήβους ή όταν υπάρχουν ευρήματα εξέλιξης, η παρακολούθηση μπορεί να χρειάζεται να είναι συχνότερη, σύμφωνα με τις εξατομικευμένες οδηγίες του θεράποντος.

Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Κερατόκωνου

Ο κερατόκωνος είναι μια πάθηση που συχνά αρχίζει αθόρυβα, σε ηλικίες κατά τις οποίες οι άνθρωποι θεωρούν την καλή όρασή τους δεδομένη.

Δεν χρειάζεται πανικός για κάθε αλλαγή αστιγματισμού, αλλά ούτε εφησυχασμός όταν η όραση επιδεινώνεται συνεχώς.

Η έγκαιρη διάγνωση, η τοπογραφία ή τομογραφία κερατοειδούς όπου ενδείκνυται και η σωστή θεραπευτική απόφαση μπορούν να προλάβουν σοβαρές επιπτώσεις.

Το μήνυμα της 10ης Νοεμβρίου είναι σαφές: η όραση δεν είναι πολυτέλεια και η πρόληψη δεν πρέπει να αρχίζει όταν έχει ήδη χαθεί πολύτιμο μέρος της.

Ειδικά για παιδιά και νέους, μια έγκαιρη οφθαλμολογική εξέταση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για ολόκληρη τη μετέπειτα ζωή τους.