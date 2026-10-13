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Η ασθενής μεταφέρθηκε επειγόντως από την Αθήνα στην Ιταλία μέσω του Ελληνοϊταλικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, ενώ το κατάλληλο μόσχευμα εντοπίστηκε μέσα σε δώδεκα ώρες.

Παρά τις μετεγχειρητικές επιπλοκές που αντιμετώπισε η ιατρική ομάδα, η 28χρονη ανάρρωσε πλήρως και έλαβε εξιτήριο, με τους γιατρούς να τονίζουν τη σημασία της έγκαιρης μεταφοράς και της δωρεάς οργάνων.

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Μια δύσκολη περιπέτεια υγείας είχε αίσιο τέλος για την 28χρονη Ειρήνη, η οποία υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση ήπατος στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Le Molinette του Τορίνο, στην Ιταλία. Η νεαρή γυναίκα, που ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην Ολλανδία, πάσχει από τη σπάνια γενετική νόσο του Γουίλσον, η οποία προκαλεί συσσώρευση χαλκού στον οργανισμό, κυρίως στο ήπαρ.

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ενώ βρισκόταν στην Αθήνα, όπου παρουσίασε οξεία ηπατική ανεπάρκεια, η οποία επηρέασε και άλλα ζωτικά όργανα. Αρχικά, μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, προτού ενεργοποιηθεί το Ελληνοϊταλικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τις μεταμοσχεύσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση μεταφορά της σε εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία.

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Την περίθαλψή της ανέλαβε η ομάδα του καθηγητή Ρενάτο Ρομανιόλι, επικεφαλής του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ήπατος του νοσοκομείου Le Molinette, στο Τορίνο.

Η μεταφορά στην Ιταλία και το μόσχευμα που βρέθηκε μέσα σε 12 ώρες

Η Ειρήνη μεταφέρθηκε στην Ιταλία με ειδικό αεροσκάφος, καθώς η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι επιστήμονες, όταν έφτασε στο νοσοκομείο ήταν διασωληνωμένη, «με μετρημένες ώρες ζωής στην διάθεσή της».

Οι γιατροί χορήγησαν ειδική αγωγή, με στόχο να μειώσουν άμεσα την ποσότητα χαλκού στο ήπαρ της. Παράλληλα, κινήθηκαν γρήγορα οι διαδικασίες για την εξεύρεση κατάλληλου μοσχεύματος, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε μόλις 12 ώρες.

Η 28χρονη οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο. Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Ρενάτο Ρομανιόλι και την ομάδα του, με την επέμβαση να διαρκεί συνολικά δέκα ώρες.

Η ανάρρωσή της, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη. Κατά τη μετεγχειρητική περίοδο παρουσιάστηκαν επιπλοκές, για την αντιμετώπιση των οποίων χρειάστηκε η συνεργασία γιατρών από διαφορετικές ειδικότητες, μεταξύ των οποίων νεφρολόγοι, ανοσολόγοι, ηπατολόγοι, αναισθησιολόγοι και ακτινολόγοι.

Η συντονισμένη προσπάθεια της ιατρικής ομάδας συνέβαλε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και στη σταδιακή βελτίωση της υγείας της. Η νεαρή Ελληνίδα πήρε πρόσφατα εξιτήριο, με τους θεράποντες γιατρούς της να αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά την πορεία της.

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«Ένα μεγάλο δώρο της ζωής»

Στη σημασία της δωρεάς οργάνων και της συνεργασίας μεταξύ των ιατρικών ομάδων αναφέρθηκε ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Le Molinette, Λίβιο Τρανκίντα.

«Πρόκειται για την δύναμη της δωρεάς σωματικών οργάνων, για ένα μεγάλο δώρο της ζωής, ένα καινούριο ήπαρ. Μαζί με την αριστεία των γιατρών μας σε σειρά επιστημονικών κλάδων, επέτρεψε να σωθεί η ζωή μιας νεαρής Ελληνίδας, όταν η κατάστασή της έμοιαζε νααφήνει ελάχιστα περιθώρια ελπίδας», υπογράμμισε.

Η περίπτωση της Ειρήνης αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης μεταφοράς ασθενών σε εξειδικευμένα κέντρα, της άμεσης πρόσβασης σε κατάλληλο μόσχευμα και της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων σε περιστατικά που απαιτούν επείγουσα αντιμετώπιση.

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«Σώθηκα κυρίως από το ότι έφτασα σε 24 ώρες»

Μιλώντας στον Alpha, η 28χρονη περιέγραψε πόσο καθοριστική ήταν η ταχύτητα με την οποία οργανώθηκε η μεταφορά της στην Ιταλία, αλλά και το γεγονός ότι βρέθηκε εγκαίρως δότης.

«Σώθηκα κυρίως από το γεγονός ότι έφτασα σε 24 ώρες και ήμουν τυχερή επειδή βρέθηκε δότης και κάναμε τη μεταμόσχευση αμέσως», ανέφερε.

Η ίδια μίλησε και για την προσπάθεια που χρειάστηκε να καταβάλει για να ανακτήσει τη φυσική της κατάσταση μετά από μια τόσο δύσκολη περιπέτεια υγείας. Όπως εξήγησε, χρειάστηκε να κάνει φυσιοθεραπεία για δύο εβδομάδες, καθώς είχε μείνει χωρίς να περπατήσει για τρεις μήνες.

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«Είμαι πολύ καλά, δηλαδή τον τελευταίο μήνα που έκανα φυσιοθεραπεία για δύο εβδομάδες γιατί δεν είχα περπατήσει τρεις μήνες, οπότε καταλάβατε, πάλι από την αρχή όλο αυτό. Τον τελευταίο μήνα είμαι πολύ καλά από τότε που άρχισα να περπατάω και στάθηκα στα πόδια μου ήμουν οκ. Και τώρα δηλαδή όσο περνάει ο καιρός είμαι μια χαρά», είπε.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Ρενάτο Ρομανιόλι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη της υγείας της, επισημαίνοντας ότι σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει στην Ελλάδα.

«Η ασθενής είναι καλά και θα μπορέσει σύντομα να επιστρέψει στην Ελλάδα. Μία ιστορία αμεσότητας, αποτελεσματικής οργάνωσης, διεθνούς συνεργασίας και αλτρουισμού», δήλωσε.

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