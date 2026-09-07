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Ένα παιδί αρχίζει να περπατά. Τρέχει, παίζει, ανεβαίνει σκάλες. Κάποια στιγμή όμως οι γονείς παρατηρούν ότι πέφτει συχνότερα από τα άλλα παιδιά. Δυσκολεύεται να σηκωθεί από το πάτωμα. Δεν μπορεί εύκολα να ακολουθήσει τους συνομηλίκους του στο τρέξιμο.

Μπορεί στην αρχή να φαίνεται σαν μια απλή καθυστέρηση στην κινητική ανάπτυξη. Στη Μυϊκή Δυστροφία Duchenne, όμως, πίσω από αυτές τις μικρές καθημερινές δυσκολίες βρίσκεται ένα γενετικό σφάλμα που στερεί σταδιακά από τους μυς ένα από τα σημαντικότερα «στηρίγματά» τους.

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Η 7η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Μυϊκή Δυστροφία Duchenne (DMD), μία από τις σοβαρότερες κληρονομικές νευρομυϊκές παθήσεις.

Και ακόμη και η ημερομηνία έχει τον συμβολισμό της: το 7/9 παραπέμπει στα 79 εξόνια του γονιδίου DMD, του γονιδίου που σχετίζεται με την παραγωγή της δυστροφίνης.

Τι είναι η Duchenne

Η Duchenne είναι γενετική νόσος που προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο DMD και οδηγεί σε απουσία ή εξαιρετικά μικρή παραγωγή λειτουργικής δυστροφίνης.

Η δυστροφίνη είναι πρωτεΐνη απαραίτητη για τη σταθερότητα των μυϊκών κυττάρων. Χωρίς αυτήν, οι μυϊκές ίνες υφίστανται επαναλαμβανόμενες βλάβες και με την πάροδο του χρόνου καταστρέφονται.

Η νόσος είναι σπάνια. Τα διαθέσιμα στοιχεία τοποθετούν τη συχνότητά της περίπου στο ένα ανά 5.000 αγόρια, αν και οι εκτιμήσεις διαφέρουν ανάλογα με τον πληθυσμό και τη μεθοδολογία των μελετών. (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων)

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Γιατί εμφανίζεται κυρίως στα αγόρια

Η εξήγηση βρίσκεται στα χρωμοσώματα.

Το γονίδιο DMD βρίσκεται στο χρωμόσωμα Χ. Τα αγόρια έχουν ένα Χ και ένα Υ χρωμόσωμα. Εάν λοιπόν το μοναδικό Χ φέρει τη συγκεκριμένη παθογόνο μετάλλαξη, δεν υπάρχει δεύτερο αντίγραφο του γονιδίου που να μπορεί να αντισταθμίσει τη βλάβη.

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Τα κορίτσια διαθέτουν δύο Χ χρωμοσώματα και συνήθως το δεύτερο λειτουργικό αντίγραφο περιορίζει σημαντικά τις συνέπειες. Μπορούν επομένως να είναι φορείς, αν και ορισμένες γυναίκες φορείς παρουσιάζουν επίσης συμπτώματα και χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση.

Δεν είναι όμως όλες οι περιπτώσεις αποτέλεσμα γνωστού οικογενειακού ιστορικού. Μία μετάλλαξη μπορεί να εμφανιστεί για πρώτη φορά σε μια οικογένεια.

Τα πρώτα σημάδια

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Τα συμπτώματα συνήθως γίνονται εμφανή στην πρώιμη παιδική ηλικία.

Το παιδί μπορεί να δυσκολεύεται να τρέξει, να πηδήξει ή να ανέβει σκάλες. Μπορεί να πέφτει συχνά ή να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τα χέρια του πάνω στα πόδια του για να σηκωθεί από το έδαφος — το χαρακτηριστικό σημείο Gowers.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι εξαιρετικά σημαντική. Στοιχεία του CDC έχουν δείξει ότι, σε παιδιά χωρίς γνωστό οικογενειακό ιστορικό, από την εμφάνιση των πρώτων ανησυχητικών σημείων μέχρι τη διάγνωση μπορούσαν να μεσολαβήσουν περίπου 2,5 χρόνια, με μέση ηλικία διάγνωσης γύρω στα πέντε έτη. (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων)

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Σήμερα η εξέταση αίματος για τα επίπεδα της κρεατινικής κινάσης (CK), σε συνδυασμό κυρίως με τον γενετικό έλεγχο, μπορεί να οδηγήσει στη διάγνωση.

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Δεν αφορά μόνο τα πόδια

Το όνομα «μυϊκή δυστροφία» μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται αποκλειστικά για πρόβλημα κινητικότητας.

Δεν είναι έτσι.

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Με την εξέλιξη της νόσου μπορούν να επηρεαστούν οι αναπνευστικοί μύες και η καρδιά. Γι’ αυτό η σύγχρονη αντιμετώπιση της Duchenne απαιτεί ολόκληρη ομάδα ειδικών: παιδονευρολόγους και νευρολόγους, καρδιολόγους, πνευμονολόγους, φυσικοθεραπευτές, ορθοπεδικούς, γενετιστές και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Η καλύτερη καρδιολογική και αναπνευστική παρακολούθηση, η φυσικοθεραπεία, τα κορτικοστεροειδή και η συνολική υποστηρικτική φροντίδα έχουν αλλάξει σημαντικά την πορεία της νόσου σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες.

Από την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στα ίδια τα γονίδια

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη επιστημονική αλλαγή.

Για δεκαετίες η ιατρική μπορούσε κυρίως να επιβραδύνει την επιδείνωση και να αντιμετωπίζει τις επιπλοκές.

Τώρα προσπαθεί να επέμβει πολύ πιο κοντά στην ίδια τη γενετική αιτία.

Μία προσέγγιση είναι το λεγόμενο exon skipping. Εξειδικευμένα μόρια επιχειρούν, απλουστευμένα, να κάνουν τον κυτταρικό μηχανισμό να «παρακάμψει» συγκεκριμένα προβληματικά τμήματα του γενετικού μηνύματος, ώστε να μπορέσει να παραχθεί κάποια λειτουργική δυστροφίνη.

Στις ΗΠΑ έχουν εγκριθεί τέσσερις τέτοιες θεραπείες — eteplirsen, golodirsen, viltolarsen και casimersen — αλλά αφορούν συγκεκριμένες μεταλλάξεις και επομένως μόνο μέρος των ασθενών. (PubMed)

Παράλληλα αναπτύχθηκαν θεραπείες με διαφορετικούς μηχανισμούς. Το givinostat, για παράδειγμα, στοχεύει παθολογικές διεργασίες μέσα στους δυστροφικούς μυς και έχει μελετηθεί σε παιδιά με Duchenne. Το 2025 η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων εισηγήθηκε θετικά την υπό όρους αδειοδότησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (European Medicines Agency (EMA))

Η γονιδιακή θεραπεία και η μεγάλη ελπίδα — αλλά και η προειδοποίηση

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η προσπάθεια της γονιδιακής θεραπείας.

Η λογική είναι να μεταφερθεί στα μυϊκά κύτταρα μια μικρότερη εκδοχή του γενετικού κώδικα που επιτρέπει την παραγωγή μιας μορφής δυστροφίνης.

Το Elevidys (delandistrogene moxeparvovec) αποτέλεσε ορόσημο, καθώς έγινε η πρώτη εγκεκριμένη γονιδιακή θεραπεία για τη Duchenne στις ΗΠΑ.

Όμως η ιστορία της δείχνει ταυτόχρονα πόσο συναρπαστική και πόσο δύσκολη είναι αυτή η νέα εποχή της ιατρικής.

Μετά από αναφορές θανατηφόρου οξείας ηπατικής ανεπάρκειας σε μη περιπατητικούς ασθενείς, ο αμερικανικός FDA περιόρισε την ένδειξη του Elevidys. Σήμερα στις ΗΠΑ η θεραπεία ενδείκνυται για περιπατητικούς ασθενείς ηλικίας τεσσάρων ετών και άνω, με επιβεβαιωμένη μετάλλαξη στο γονίδιο DMD, ενώ συνοδεύεται από την ισχυρότερη κατηγορία προειδοποίησης του FDA για τον κίνδυνο σοβαρής ηπατικής βλάβης και οξείας ηπατικής ανεπάρκειας. (U.S. Food and Drug Administration)

Είναι μια κρίσιμη υπενθύμιση: η γονιδιακή θεραπεία δημιουργεί πραγματική ελπίδα, αλλά δεν αποτελεί ακόμη το «μαγικό φάρμακο» και απαιτεί εξαιρετικά αυστηρή επιλογή ασθενών και παρακολούθηση.

Η επιστήμη τρέχει

Η Duchenne βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας από τις πιο συναρπαστικές περιοχές της σύγχρονης βιοϊατρικής.

Γονιδιακή θεραπεία, exon skipping, νέα φάρμακα, τεχνικές γονιδιακής επεξεργασίας και συνδυαστικές θεραπείες αποτελούν αντικείμενο εντατικής έρευνας.

Ο τελικός στόχος δεν είναι απλώς να κερδηθούν μερικοί μήνες κινητικότητας. Είναι να αλλάξει ουσιαστικά η φυσική ιστορία της νόσου.

Και, κάποτε, να διορθώνεται η ίδια η γενετική αιτία της.

Η Ελλάδα και οι οικογένειες της Duchenne

Στην Ελλάδα σημαντικό έργο ενημέρωσης, υποστήριξης και ευαισθητοποίησης πραγματοποιεί το MDA Ελλάς – Σωματείο Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις, το οποίο έχει επανειλημμένα οργανώσει δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Duchenne και για την ενημέρωση ασθενών και οικογενειών. (mdahellas.gr)

Για μια οικογένεια, όμως, η Duchenne δεν είναι ένα γονίδιο σε ένα επιστημονικό εργαστήριο.

Είναι η καθημερινότητα.

Είναι η αγωνία για το πώς θα κινηθεί το παιδί, για το σχολείο, την προσβασιμότητα, την ανεξαρτησία του, την καρδιά και την αναπνοή του. Είναι οι φυσικοθεραπείες, οι εξετάσεις, οι γιατροί και η αναμονή για κάθε καινούργια επιστημονική ανακοίνωση.

Και γι’ αυτό η Παγκόσμια Ημέρα Duchenne έχει νόημα.

Όχι για να θυμόμαστε μία σπάνια νόσο μία φορά τον χρόνο.

Αλλά για να θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε «σπάνια πάθηση» υπάρχουν παιδιά και οικογένειες που περιμένουν την επιστήμη να μετατρέψει την πρόοδο του εργαστηρίου σε περισσότερα χρόνια ζωής, μεγαλύτερη αυτονομία και καλύτερη καθημερινότητα.

Η Duchenne παραμένει μία εξαιρετικά σοβαρή γενετική νόσος.

Αλλά για πρώτη φορά η επιστήμη δεν περιορίζεται μόνο στο να αντιμετωπίζει όσα προκαλεί.

Προσπαθεί να φτάσει στην ίδια τη ρίζα της.