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Στόχος βανδαλισμού έγινε το βράδυ της Πέμπτης (12/11), το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, καθώς άγνωστοι δράστες έγραψαν πάνω νεοναζιστικά σύμβολα, ζωγραφίζοντας με κόκκινο σπρέι τρεις κέλτικους σταυρούς, σύμβολα που χρησιμοποιούνται και από τέτοιες οργανώσεις.

Βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι

Σύμφωνα με τον «Σύλλογο Πολιτισμού Παύλος Φύσσας», ο οποίος επιβεβαίωσε το περιστατικό, εχθές το βράδυ άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο του μουσικού, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του σημείου, συνοδευόμενη από τον στίχο «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ», από τραγούδι του Παύλου Φύσσα.

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Ένας από τους σταυρούς σχεδιάστηκε πάνω στο ανάγλυφο του δολοφονημένου μουσικού. Για το περιστατικό έκανε ανάρτηση και ο «Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Φύσσας» γράφοντας:

Οι ναζί αποδεδειγμένα δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Βεβήλωσαν ξανά το μνημείο του Παύλου μέσα στη νύχτα. ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΛΑΨΩ! ΣΙΓΑ ΜΗ ΦΟΒΗΘΩ! Ο ΠΑΥΛΟΣ ΖΕΙ ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ!

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών το τελευταίο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι αντιφασίστας πριν λίγο καιρό είχε μαχαιρωθεί στην Ελευσίνα από δυο ακροδεξιούς ακροδεξιοί με σχέσεις με τη νεοναζιστική οργάνωση propatria