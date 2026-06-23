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Αναστάτωση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο λιμάνι της Ψάθης στην Κίμωλο, όταν επιβατηγό-τουριστικό σκάφος ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν εννέα υπήκοοι Σερβίας, προσέκρουσε σε δύο άλλα σκάφη κατά τη διαδικασία κατάπλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Κιμώλου, το περιστατικό συνέβη την ώρα που το σκάφος εκτελούσε χειρισμούς για την είσοδό του στο λιμάνι. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε αρχικά σε ένα επαγγελματικό-τουριστικό σκάφος και στη συνέχεια σε ένα ιδιωτικό σκάφος, τα οποία ήταν πρυμνοδετημένα κοντά στο σημείο.

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Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στα δύο σκάφη που ενεπλάκησαν, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός επιβαινόντων ή άλλων ατόμων που βρίσκονταν στο λιμάνι.

Παράλληλα, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, αποτρέποντας έτσι οποιαδήποτε περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή.

Μετά το συμβάν, ο Λιμενικός Σταθμός Κιμώλου προχώρησε στην επιβολή απαγόρευσης απόπλου στο επαγγελματικό-τουριστικό σκάφος που υπέστη ζημιές, μέχρι να προσκομιστεί το απαραίτητο βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα που το παρακολουθεί.