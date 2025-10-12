Προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται αυτή την ώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής και ειδικότερα στις εισόδους του λεκανοπεδίου.



Ειδικότερα παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Αθήνα με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από τα διόδια Αφιδνών έως και τον κόμβο Μεταμόρφωσης.



Παράλληλα, η κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα αντιμετωπίζει καθυστέρηση 15-20′ από την Παιανία έως τη Μαραθώνος.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20΄-25΄από Παιανία έως Μαραθώνος. https://t.co/RLRx1etOrK Advertisement Advertisement October 12, 2025

Κίνηση παρατηρείται και στην Ολυμπία Οδό στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος της Κινέτας έως τη Νέα Πέραμο.