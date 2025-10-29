Σε αποκλεισμό του Βόρειο Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) τόσο στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, όσο και στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, προχώρησαν σήμερα (29/10) αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη.

Η ακρίβεια, το «πάγωμα» των αγροτικών ενισχύσεων και οι συνεχόμενες ζωονόσοι θεωρούνται τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τον κτηνοτροφικό κλάδο, έπειτα και από τις μεγάλες ανατροπές που προκάλεσε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ηράκλειο

Τη διανυκτέρευση των αγροτοκτηνοτρόφων στο σημείο της κινητοποίησης στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ, ανακοίνωσε από το μεγάφωνο ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

Οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο από τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου έκλεισαν περίπου στις 12.30 το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ενώ λίγο μετά τις 2.00 το μεσημέρι άνοιξαν τον δρόμο, για περίπου μισή ώρα. Το ίδιο συνέβη και λίγο μετά τις 4.00 το απόγευμα.

Μετά από συνεννόηση με τις αστυνομικές αρχές, οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο αναμένεται να ανοίγουν κατά διαστήματα τον Βόρειο Οδικό Άξονα, ειδικά σε ώρες αιχμής, προκειμένου να υπάρχει αποσυμφόρηση στους παράπλευρους δρόμους και κυρίως στην παλιά Εθνική.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των αγροτοκτηνοτρόφων, υπάρχει σε εκκρεμότητα μια «πρόσκληση» που περιμένουν από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να μεταβούν στην Αθήνα για συζητήσεις.

Από την εξέλιξη αυτή θα εξαρτηθεί η πορεία των κινητοποιήσεων.

Ρέθυμνο

Κινητοποιήσεις διαρκείας αποφάσισαν να κάνουν οι κτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου οι οποίοι αποχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (29/10) από το δικαστικό μέγαρο όπου και θα επιστρέψουν αύριο Πέμπτη (30/10), έχοντας αποφασίσει κινητοποιήσεις διαρκείας.

Οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν το πρωί στα Τρία Μοναστήρια και στη συνέχεια πήγαν στο κτήριο της αντιπεριφέρειας, το οποίο και απέκλεισαν ζητώντας να φύγουν όλοι οι υπάλληλοι, μετά από σύντομη συνομιλία που είχαν με την αντιπεριφερειάρχη Μαίρη Λιονή.

Επικράτησε ένταση καθώς κάποιοι επιχείρησαν να μπουν μέσα στο κτήριο. Το κτήριο εκκενώθηκε και στη συνέχεια οι αγρότες κατευθύνθηκαν στο δικαστικό μέγαρο, συνεχίζοντας την κινητοποίηση.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι αποχώρησαν και έδωσαν νέο ραντεβού αύριο στις 10.30 στα Τρία Μοναστήρια με σκοπό να αποκλείσουν εκ νέου αντιπεριφέρεια, εφορία, δικαστήρια.

Άλλωστε, όπως οι συνάδελφοί τους στην υπόλοιπη Κρήτη θα προχωρούν σε κινητοποιήσεις και αποκλεισμούς τις επόμενες ημέρες και θα αποφασίζουν καθημερινά για τη μορφή που αυτές θα έχουν.

Θα κρατήσουν τις κινητοποιήσεις «όσο πάει», όπως λένε χαρακτηριστικά, γιατί είναι σε πολύ κακή κατάσταση.

«Η πολιτεία θέλει να μας τελειώσει, μας αφορά όλους τους πολίτες, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό», τονίζουν.

(Με πληροφορίες από cretalive)