Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κιρκαδική κατάθλιψη αποτελεί έναν προτεινόμενο υπότυπο κατάθλιψης που σχετίζεται με την απορρύθμιση του βιολογικού ρολογιού και αφορά το 23% των ασθενών με κατάθλιψη.

Οι πάσχοντες εμφανίζουν συμπτώματα όπως υπερυπνία, πρωινή εξάντληση και βραδινό χρονότυπο, παρουσιάζοντας συχνά μειωμένη ανταπόκριση στα συνήθη αντικαταθλιπτικά φάρμακα.

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, ο συγκεκριμένος υπότυπος συνδέεται με μεγαλύτερο γενετικό κίνδυνο για ψυχικές διαταραχές και μεταβολικά προβλήματα.

Οι ερευνητές προτείνουν στους ειδικούς να εξετάζουν τη χρήση φωτοθεραπείας ή παρεμβάσεων που στοχεύουν το βιολογικό ρολόι, ιδιαίτερα σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

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Η κιρκαδική κατάθλιψη είναι ένας προτεινόμενος υπότυπος κατάθλιψης που συνδέεται με απορρύθμιση του βιολογικού ρολογιού. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Psychiatry στις 20 Οκτωβρίου 2026, αφορούσε το 23% από 11.380 ενήλικες με κατάθλιψη. Οι άνθρωποι αυτοί ανταποκρίνονταν χειρότερα στα πιο συνηθισμένα αντικαταθλιπτικά.

Πρόκειται για ανθρώπους που ξυπνούν εξαντλημένοι όσο κι αν κοιμήθηκαν και που ζωντανεύουν αργά το βράδυ. Στις χειρότερες φάσεις τους κοιμούνται περισσότερο από ποτέ. Η ερευνητική ομάδα του Brain and Mind Centre του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ υποστηρίζει ότι σε αυτή την ομάδα το πρόβλημα ίσως δεν είναι μόνο η διάθεση. Ίσως είναι το ίδιο το εσωτερικό ρολόι του οργανισμού.

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Πώς έγινε η μελέτη;

Τη μελέτη υπογράφουν η πρώτη συγγραφέας Εμιλιάνα Τονίνι, ο Τζέικομπ Κράους και ο ψυχίατρος Ίαν Χίκι, συνδιευθυντής του Brain and Mind Centre. Συμμετείχαν και ερευνητές του ινστιτούτου QIMR Berghofer. Η ομάδα χρησιμοποίησε δεδομένα από τη μεγάλη αυστραλιανή μελέτη γενετικής της κατάθλιψης (Australian Genetics of Depression Study).

Οι 11.380 συμμετέχοντες είχαν σοβαρή, υποτροπιάζουσα ή επίμονη κατάθλιψη. Συμπλήρωσαν αναλυτικά ερωτηματολόγια για τα συμπτώματα, τον ύπνο, τα φάρμακα που είχαν πάρει και τις παρενέργειες. Έδωσαν επίσης δείγματα σάλιου για γενετική ανάλυση.

Η ίδια ομάδα είχε προτείνει θεωρητικά την ύπαρξη της «κιρκαδικής κατάθλιψης» ήδη το 2021, σε άρθρο ανασκόπησης στο περιοδικό Neuroscience and Biobehavioral Reviews. Η νέα μελέτη είναι η πρώτη μεγάλη προσπάθεια να ελεγχθεί η ιδέα σε χιλιάδες ασθενείς.

Τι σημαίνει «κιρκαδικός»;

Κιρκαδικός ρυθμός είναι ο εσωτερικός κύκλος περίπου 24 ωρών του οργανισμού. Ο όρος προέρχεται από τα λατινικά circa diem, «περίπου μία μέρα». Το κεντρικό ρολόι βρίσκεται σε μια μικρή περιοχή του εγκεφάλου, στον υποθάλαμο, και «ρυθμίζεται» κυρίως από το φως που φτάνει στα μάτια.

Το ρολόι αυτό δεν αποφασίζει μόνο πότε νυστάζουμε. Ρυθμίζει την έκκριση της μελατονίνης, της ορμόνης του σκότους, καθώς και την πείνα, τον μεταβολισμό, τη θερμοκρασία του σώματος και την ενέργεια μέσα στη μέρα. Όταν «ξεσυγχρονίζεται» από τη μέρα και τη νύχτα, ο ύπνος, η όρεξη και η διάθεση αλλάζουν.

Η σύνδεση του ύπνου με την κατάθλιψη είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες. Η πρόταση των Αυστραλών πάει ένα βήμα παραπέρα. Υποστηρίζει ότι σε ένα μέρος των ασθενών η διαταραχή του ρολογιού δεν είναι απλώς σύμπτωμα της κατάθλιψης αλλά πιθανή αιτία της.

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Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κιρκαδικής κατάθλιψης;

Στη μελέτη, κάποιος κατατασσόταν στον κιρκαδικό υπότυπο αν είχε τουλάχιστον τρία από τα εξής έξι χαρακτηριστικά:

έντονη εποχικότητα: η διάθεση, η ενέργεια και ο ύπνος αλλάζουν αισθητά με τις εποχές

καθυστερημένο ύπνο, δηλαδή το μέσο του ύπνου πέφτει πολύ αργά μέσα στη νύχτα

«κοινωνικό jetlag», δηλαδή μεγάλη διαφορά στο ωράριο ύπνου μεταξύ εργάσιμων και ρεπό, σαν να αλλάζει κανείς ζώνη ώρας κάθε Σαββατοκύριακο

βραδινό χρονότυπο: ο άνθρωπος «κουκουβάγια», που αποδίδει καλύτερα αργά το βράδυ

υπερυπνία, δηλαδή πολύ ύπνο στις χειρότερες φάσεις της κατάθλιψης

έντονη κούραση το πρωί, όσο κι αν κοιμήθηκε

Ποιους αφορά;

Τα κριτήρια τα πληρούσαν 2.604 από τους 11.380 συμμετέχοντες, δηλαδή σχεδόν ένας στους τέσσερις. Η ομάδα ήταν κατά 80% γυναίκες. Ήταν επίσης αισθητά νεότερη: μέση ηλικία 37,9 έτη, έναντι 45,6 στους υπόλοιπους.

Η κατάθλιψη ξεκινούσε νωρίτερα, κατά μέσο όρο στα 18,7 έτη, έναντι 23,2 ετών στους άλλους ασθενείς. Με άλλα λόγια, η κιρκαδική κατάθλιψη εμφανίζεται συχνά στην εφηβεία ή στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής. Είναι η περίοδος που το βιολογικό ρολόι μετατοπίζεται φυσιολογικά προς τις βραδινές ώρες.

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Σε τι διαφέρει από την «κλασική» κατάθλιψη;

Οι ασθενείς με κιρκαδικό προφίλ είχαν συνολικά βαρύτερη εικόνα. Ανέφεραν συχνότερα αυτοκτονικό ιδεασμό, έντονη ψυχική δυσφορία και σωματικά ενοχλήματα. Είχαν επίσης συχνότερα αύξηση βάρους στα επεισόδια, εμπειρίες που θυμίζουν υπομανία, δηλαδή περιόδους ασυνήθιστα υψηλής ενέργειας, και εμπειρίες που θυμίζουν ψύχωση.

Διάγνωση διπολικής διαταραχής ανέφερε το 12%, έναντι 9% στην άλλη ομάδα. Το εύρημα ενισχύει μια παλιά παρατήρηση των ψυχιάτρων: τα προβλήματα στον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης είναι συχνά στη διπολική διαταραχή.

Τι έδειξαν τα γονίδια;

Τα δείγματα σάλιου επέτρεψαν στους ερευνητές να υπολογίσουν τον λεγόμενο πολυγονιδιακό κίνδυνο. Αυτός είναι ένας δείκτης που αθροίζει τη μικρή επίδραση χιλιάδων γενετικών παραλλαγών. Η κιρκαδική ομάδα είχε κατά μέσο όρο μεγαλύτερο γενετικό κίνδυνο για ΔΕΠΥ, άγχος, κατάθλιψη και διπολική διαταραχή.

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Οι διαφορές δεν περιορίζονταν στην ψυχική υγεία. Η ίδια ομάδα είχε μεγαλύτερο γενετικό κίνδυνο για υψηλό δείκτη μάζας σώματος, αυξημένα τριγλυκερίδια και αντίσταση στην ινσουλίνη. Είχε επίσης υψηλότερο κίνδυνο για αυξημένη ιντερλευκίνη-6, μια ουσία που δείχνει φλεγμονή στον οργανισμό. Τα γονίδια της ομάδας σχετίζονταν και με αϋπνία και με αργό ύπνο.

Η Τονίνι έχει δηλώσει ότι τα ευρήματα δείχνουν κάτι πέρα από μια κατάθλιψη με κακό ύπνο: πίσω της φαίνεται να υπάρχει διαφορετική βιολογία. Οι συσχετίσεις αυτές πάντως είναι στατιστικές και δεν αποδεικνύουν αιτία.

Είναι το ίδιο με την εποχική κατάθλιψη;

Όχι ακριβώς. Η εποχική συναισθηματική διαταραχή, η γνωστή «χειμωνιάτικη κατάθλιψη», πυροδοτείται από την αλλαγή της εποχής και τη μείωση του φωτός. Στην κιρκαδική κατάθλιψη η εποχικότητα είναι ένα από τα έξι κριτήρια. Μπορεί να επιδεινώνει τα συμπτώματα, χωρίς όμως να είναι απαραίτητα η αιτία τους.

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Οι δύο καταστάσεις έχουν κοινό έδαφος: και στις δύο το φως και το βιολογικό ρολόι παίζουν ρόλο. Γι’ αυτό η φωτοθεραπεία συζητιέται και για τις δύο.

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Γιατί τα αντικαταθλιπτικά βοηθούν λιγότερο;

Τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα αντικαταθλιπτικά ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI) αυξάνουν τη διαθεσιμότητα της σεροτονίνης στον εγκέφαλο. Οι αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης (SNRI) δρουν και σε μια δεύτερη ουσία.

Οι συμμετέχοντες με κιρκαδικό προφίλ ανέφεραν ότι και οι δύο κατηγορίες τούς βοήθησαν λιγότερο. Η πιθανότητα να πουν ότι το φάρμακο λειτούργησε ήταν περίπου 11% έως 12% μικρότερη σε σχέση με τους υπόλοιπους. Η διαφορά είναι μέτρια, όχι δραματική. Οι ίδιοι ανέφεραν και περισσότερες παρενέργειες, όπως κόπωση, υπνηλία, αύξηση βάρους και αυτοκτονικές σκέψεις.

Για δύο παλαιότερα φάρμακα, τη μιρταζαπίνη και την αμιτριπτυλίνη, δεν βρέθηκε διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και τα δύο έχουν έντονη κατασταλτική δράση και συχνά βοηθούν τον ύπνο, αλλά η μελέτη δεν εξετάζει αν αυτός είναι ο λόγος.

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Ποιες θεραπείες προτείνουν οι ερευνητές;

Ο Τζέικομπ Κράους, από τους επικεφαλής της μελέτης, εκτιμά ότι για αυτούς τους ασθενείς μπορεί να είναι πιο χρήσιμες θεραπείες που στοχεύουν το βιολογικό ρολόι. Τέτοιες είναι η φωτοθεραπεία, δηλαδή η έκθεση σε ειδική λάμπα έντονου φωτός σε συγκεκριμένη ώρα, και η μελατονίνη. Το ίδιο ισχύει για αντικαταθλιπτικά που δρουν στις οδούς της μελατονίνης.

Ο Ίαν Χίκι επιμένει ιδιαίτερα στους νέους. Προειδοποιεί ότι, όταν ο υπότυπος δεν αναγνωρίζεται νωρίς, οι πρώτες θεραπείες μπορεί να αποτυγχάνουν και να φέρνουν άσκοπες παρενέργειες. Οι ερευνητές προτείνουν στους γιατρούς να σκέφτονται νωρίτερα θεραπείες για το ρολόι, ειδικά σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

Γιατί αφορά τόσο τους εφήβους;

Η ομάδα του Σίδνεϊ υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι ο αργός ύπνος των εφήβων δεν είναι τεμπελιά. Οφείλεται σε φυσιολογική μετατόπιση του βιολογικού ρολογιού. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το πολύ πρωινό ξύπνημα για το σχολείο μπορεί να βλάπτει. Για το εσωτερικό τους ρολόι, εκείνη την ώρα είναι ακόμη «βιολογική νύχτα».

Στους εφήβους που ήδη έχουν τάση για κατάθλιψη, αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στο ρολόι και στο πρόγραμμα της ημέρας μπορεί να βαραίνει την εικόνα. Γι’ αυτό οι ερευνητές θεωρούν την εφηβεία το κρίσιμο σημείο για έγκαιρη παρέμβαση.

Τι βοηθά το βιολογικό ρολόι στην καθημερινότητα;

Οι ειδικοί του ύπνου επιμένουν σε μερικές απλές συνήθειες που κρατούν το ρολόι «στην ώρα του». Η πιο σημαντική είναι το φως της ημέρας νωρίς το πρωί. Βοηθά επίσης ένα σταθερό ωράριο ύπνου και ξυπνήματος, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

Αντίθετα, το έντονο τεχνητό φως αργά το βράδυ, από οθόνες και λάμπες, μετατοπίζει το ρολόι προς τα πίσω. Το ίδιο κάνουν τα βαριά γεύματα και η έντονη άσκηση μετά το σκοτάδι. Η τακτική σωματική δραστηριότητα μέσα στη μέρα και η κοινωνική επαφή λειτουργούν προστατευτικά. Οι συνήθειες αυτές δεν αντικαθιστούν τη θεραπεία της κατάθλιψης, μπορούν όμως να τη στηρίξουν.

Είναι επίσημη διάγνωση;

Όχι. Οι ίδιοι οι συγγραφείς χαρακτηρίζουν τον υπότυπο προσωρινό και ζητούν ανεξάρτητη επιβεβαίωση από άλλες ομάδες. Τα στοιχεία προέρχονται από ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι ίδιοι οι ασθενείς, όχι από μετρήσεις του ρολογιού, όπως τα επίπεδα μελατονίνης. Και η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων βασίστηκε στη μνήμη των συμμετεχόντων.

Η μελέτη κατέγραψε επίσης τους ανθρώπους σε μία μόνο χρονική στιγμή, άρα δεν μπορεί να δείξει τι προηγείται: η διαταραχή του ρολογιού ή η κατάθλιψη. Περιλάμβανε μόνο άτομα ευρωπαϊκής καταγωγής, οπότε δεν είναι γνωστό αν τα ευρήματα ισχύουν και για άλλους πληθυσμούς.

Ειδικοί που δεν συμμετείχαν στη μελέτη κρατούν επιφυλάξεις. Η ψυχίατρος Κολίν Λου, από το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, σημειώνει ότι οι αυτοαναφορές δεν αρκούν για να αποδειχθεί η σχέση ρολογιού και κατάθλιψης. Ο νευροεπιστήμονας Άντριου Κούγκαν, από το Πανεπιστήμιο Μέινουθ της Ιρλανδίας, αμφισβητεί τον τρόπο που επιλέχθηκαν τα κριτήρια και χαρακτηρίζει τα ευρήματα αρχικά.

Τι να κάνει όποιος αναγνωρίζει τον εαυτό του;

Τα αντικαταθλιπτικά δεν διακόπτονται και δεν αλλάζουν χωρίς ιατρική οδηγία, γιατί η απότομη διακοπή μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα στέρησης και υποτροπή. Οι ερευνητές συστήνουν σε όποιον δεν βλέπει βελτίωση να το συζητήσει με τον γιατρό του. Αξίζει να του πει και για το ωράριο του ύπνου, την πρωινή εξάντληση και τις εποχικές διακυμάνσεις, στοιχεία που συχνά δεν αναφέρονται στο ιατρείο.

Η μελατονίνη, αν και πωλείται ελεύθερα σε πολλές χώρες, έχει νόημα μόνο σε σωστή δόση και σωστή ώρα. Γι’ αυτό η χρήση της στην κατάθλιψη πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με γιατρό.

Αν η κατάθλιψη συνοδεύεται από σκέψεις αυτοκτονίας, βοήθεια δίνει όλο το 24ωρο η Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 1018 της Κλίμακας.

Πηγές

Tonini E., Crouse J.J. et al., Hickie I.B., «Clinical and genetic correlates of a circadian subtype of depression in the Australian Genetics of Depression Study», The British Journal of Psychiatry, online 20/10/2026, DOI 10.1192/bjp.2026.10798: https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/clinical-and-genetic-correlates-of-a-circadian-subtype-of-depression-in-the-australian-genetics-of-depression-study/A3429C15041E6BA0570968117909DDB6

ScienceDaily / University of Sydney, 24/11/2026: https://www.sciencedaily.com/releases/2026/11/261123005352.htm

Smithsonian Magazine (σχόλια ανεξάρτητων ειδικών): https://www.smithsonianmag.com/smart-news/one-in-four-cases-of-depression-could-be-caused-by-a-dysregulated-body-clock-study-says-180989736/

The Week, 28/10/2026 (διαφορά από εποχική κατάθλιψη, καθημερινές συνήθειες): https://theweek.com/health/what-is-circadian-depression

Sleep Review, 7/4/2021 (πρόταση 2021, έφηβοι, συνήθειες): https://sleepreviewmag.com/sleep-health/sleep-whole-body/mental-health/circadian-depression-body-clocks-mental-health/