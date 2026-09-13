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Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα φαρμακεία της Αττικής, λόγω της εορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

Η γιορτή αποτελεί, όπως κάθε χρόνο, επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία, δηλαδή τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα.

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Για τον λόγο αυτό, όσοι χρειάζονται φάρμακα τη Δευτέρα θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως ποιο φαρμακείο εφημερεύει στην περιοχή τους, πριν μετακινηθούν.