Με ένα μαχαίρι κουζίνας στα χέρια εισέβαλε σε 3 διαφορετικά φαρμακεία στην περιοχή του Κορυδαλλού ένας 45χρονος και απαιτούσε από υπαλλήλους και ιδιοκτήτες να του παραδώσουν τις εισπράξεις.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, 19 Ιανουαρίου, περιπολικό της Άμεσης Δράσης έλαβε κλήση να σπεύσει επί της οδού Πάρου, όπου ένας οπλισμένος με μαχαίρι προσπάθησε να ληστέψει φαρμακοποιό. Σύμφωνα με την περιγραφή, ο δράστης ήταν ψηλός, λεπτός, φορούσε τζιν παντελόνι, γκρι μπουφάν και γυαλιά ηλίου.

Όταν έφθασαν οι ένστολοι στο φαρμακείο πληροφορήθηκαν ότι ο δράστης έφυγε άπραγος, όταν η ιδιοκτήτρια του έδειξε την άδεια ταμειακή μηχανή. Ξεκίνησαν, όμως, να τον αναζητούν στη γύρω περιοχή, καθώς είχαν πληροφορία ότι ήταν πεζός. Την ώρα της έρευνάς τους, δέχθηκαν και νέα κλήση από φαρμακείο επί της οδού Γραβιάς. Και εκεί η περιγραφή του δράστη ήταν ίδια και εκεί ο δράστης έφυγε άπραγος, γιατί η ιδιοκτήτρια έβαλε τις φωνές καλώντας σε βοήθεια.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον εντόπισαν στη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, αλλά μόλις τους αντιλήφθηκε προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη και την ώρα που προσπαθούσαν να τον ακινητοποιήσουν και να τον δεσμεύσουν τους χτύπησε με τα χέρια και τα πόδια.

Κατά την προσαγωγή του στο τμήμα, παραδέχθηκε ο 45χρονος ότι είχε επιχειρήσει να ληστέψει ακόμα ένα φαρμακείο επί της οδού Αγίας Βαρβάρας, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο μαχαίρια κουζίνας και τα στελέχη του τμήματος ασφαλείας Κορυδαλλού ερευνούν εάν κρύβεται πίσω και από άλλες αξιόποινες πράξεις.