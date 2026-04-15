Την 1η Μαΐου τίθεται σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, με 300.000 δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων, μετά από απευθείας συνεννόηση. Οι διανυκτερεύσεις θα μπορούν να φτάσουν τις 10 εάν πρόκειται για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ρόδο, και τις 12 σε βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία.

Οι πολύτεκνες οικογένειες είναι πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα ΑμεΑ, ενώ οι ανάδοχες μητέρες εντάσσονται πλήρως στο πρόγραμμα.