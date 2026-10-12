Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Πολιτεία ενισχύει τις προσπάθειες για την οδική ασφάλεια, εξοπλίζοντας τα συμβατικά οχήματα των Ομάδων Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων με κάμερες και ραντάρ ταχύτητας.

Τα νέα συστήματα επιτρέπουν στις αρχές να εντοπίζουν και να καταγράφουν παραβάσεις υπέρβασης ορίων ταχύτητας ενώ τα περιπολικά κινούνται ανάμεσα στην υπόλοιπη κυκλοφορία.

Η χρήση συμβατικών οχημάτων χωρίς εμφανή διακριτικά στοχεύει στον περιορισμό της περιστασιακής συμμόρφωσης των οδηγών και στην ενθάρρυνση της τήρησης των ορίων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Τα δεδομένα υψηλής ευκρίνειας που συλλέγονται λειτουργούν αποτρεπτικά, ενισχύοντας τον έλεγχο της κυκλοφορίας και την πρόληψη σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων στους δρόμους.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει κλιμακούμενες ποινές και πρόστιμα για την υπερβολική ταχύτητα, τα οποία φτάνουν έως και τις 2.000 ευρώ για ακραίες παραβάσεις.

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Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας έρχεται στους ελληνικούς δρόμους, με τις αρχές να επιχειρούν να περιορίσουν μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις του KOK, ήτοι την υπερβολική ταχύτητα.

Το τελευταίο διάστημα, η Πολιτεία έχει εντείνει σημαντικά τις προσπάθειες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και ενισχύοντας τους ελέγχους, με βασικό στόχο της να παραμένει ο περιορισμός των επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών και η δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

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Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποτελεσματικότερη επιτήρηση της κυκλοφορίας, στο οποίο γίνονται συνεχώς κινήσεις, όπως είναι άλλωστε η εγκατάσταση καμερών για τον εντοπισμό παραβιάσεων του ερυθρού σηματοδότη, η ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων και η αξιοποίηση των ήδη υφιστάμενων ραντάρ ταχύτητας.

Όπως φαίνεται, όμως, στην εξίσωση για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας προστίθεται πλέον ένα ακόμη μέτρο, καθώς ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής στο Τμήμα Συντονισμού της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής κ. Δημήτρης Παπαγεωργίους ανακοίνωσε πρόσφατα την ενίσχυση των Ομάδων Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.ΤΑ.) με συμβατικά οχήματα εξοπλισμένα με κάμερες και ραντάρ ταχύτητας.

Ουσιαστικά πρόκειται για νέα συστήματα που έρχονται στα συμβατικά περιπολικά των Αρχών και τα οποία επιτρέπουν τον εντοπισμό και την καταγραφή παραβάσεων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ακόμη και όταν τα οχήματα της Αστυνομίας βρίσκονται εν κινήσει, εξοπλίζοντας τις αρμόδιες αρχές με ένα επιπλέον εργαλείο για τον έλεγχο της κυκλοφορίας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Η σημαντική διαφορά σε σχέση με τους παραδοσιακούς ελέγχους είναι ότι οι οδηγοί δεν θα έχουν απαραίτητα τη δυνατότητα να εντοπίσουν εγκαίρως το σημείο ελέγχου, αφού τα συμβατικά αυτοκίνητα της ΕΛ.ΑΣ. θα κινούνται ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα χωρίς τα εμφανή χαρακτηριστικά ενός περιπολικού, όπως οι φάροι και τα ειδικά σήματα, καταγράφοντας παραβάσεις κατά τη διάρκεια της κίνησής τους.

Έτσι, η επιτήρηση δεν θα περιορίζεται στα γνωστά σταθερά σημεία ελέγχου, όπου αρκετοί οδηγοί συνηθίζουν να μειώνουν προσωρινά την ταχύτητά τους μόλις αντιληφθούν την παρουσία κάμερας ή ραντάρ, αλλά πραγματοποιούνται και σε σημεία όπου οι οδηγοί δεν περιμένουν ότι θα καταγραφούν.

Με βάση το πώς λειτουργούν γενικά τα εν λόγω συστήματα, οι ενσωματωμένες κάμερες υψηλής ευκρίνειας θα μπορούν να καταγράφουν εικόνες και βίντεο που σχετίζονται με την παράβαση, ενώ στο σχετικό υλικό μπορούν να αποτυπώνονται η πινακίδα κυκλοφορίας, η καταγεγραμμένη ταχύτητα, η ημερομηνία και η ώρα.Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βεβαίωση της παράβασης, περιορίζοντας τα περιθώρια αμφισβήτησης των περιστατικών που καταγράφονται.

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Ταυτόχρονα, με προσθήκη των συμβατικών οχημάτων με ραντάρ, η Αστυνομία επιχειρεί να περιορίσει και το φαινόμενο της περιστασιακής συμμόρφωσης, κατά το οποίο ορισμένοι οδηγοί φρενάρουν απότομα όταν πλησιάζουν μια σταθερή κάμερα, αλλά επιταχύνουν ξανά μόλις απομακρυνθούν από αυτήν.

Η πιθανότητα ένα συμβατικό όχημα που κινείται δίπλα τους να πραγματοποιεί έλεγχο μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, ενθαρρύνοντας τους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους και όχι μόνο στα σημεία όπου γνωρίζουν ότι υπάρχει επιτήρηση.

Υπενθυμίζεται οτι η Ο.Ε.Π.Τ.Α προχωρά ήδη σε συστηματικούς ελέγχους για την υπερβολική ταχύτητα και λοιπές παραβάσεις, όπως διαπίστωσε πρόσφατα το carandmotor.gr, όταν και ακολουθήσαμε την Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων σε μια ολόκληρη νυχτερινή βάρδια στους δρόμους της Αττικής, καταγράφοντας από κοντά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι και εντοπίζονται επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές.

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Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης αποστολής καταγράφηκαν σοβαρές παραβάσεις, από οδηγούς που κινούνταν με ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα και συμμετείχαν σε αυτοσχέδιους αγώνες μέχρι περιστατικά οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ, παράλληλα, έγινε γνωστό το εύρος των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ο.Ε.Π.ΤΑ., η οποία ήδη διαθέτει συμβατικά και υπηρεσιακά οχήματα υψηλών επιδόσεων, καθώς και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα σε περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης.

Τέλος, να αναφέρουμε πως στο νέο ΚΟΚ, η υπερβολική ταχύτητα θεωρείται μια από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις, έχοντας μάλιστα κλιμακούμενες ποινές. Πιο συγκεκριμένα, οι παραβάσεις ταχύτητας ταξινομούνται ανάλογα με την έκταση της υπέρβασης του ορίου. Όταν η ταχύτητα υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο έως και 20 χιλιόμετρα την ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ.

Για υπερβάσεις που ξεπερνούν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, το πρόστιμο αυξάνεται στα 350 ευρώ, συνοδευόμενο από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Σε περιπτώσεις που η υπέρβαση υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, το πρόστιμο φτάνει τα 700 ευρώ και η στέρηση διπλώματος παρατείνεται στις 60 ημέρες.

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Παράλληλα, για οδηγούς που κινούνται με ταχύτητες άνω των 150 χιλιομέτρων την ώρα σε αυτοκινητόδρομο, άνω των 130 σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή άνω των 120 στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες.

Η βαρύτερη μορφή παράβασης αφορά την οδήγηση με ταχύτητα που ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ και στέρηση της άδειας οδήγησης για διάστημα ενός έτους.

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