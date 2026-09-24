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Μια διαφορετική λύση για ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα στους δρόμους βρήκαν δύο φίλοι, οι οποίοι βρέθηκαν πίσω από ένα φορτηγό σε ορεινή διαδρομή και χρειάστηκε να περιμένουν για την κατάλληλη στιγμή ώστε να το προσπεράσουν.

Αντί να επιχειρήσουν έναν βιαστικό και ενδεχομένως επικίνδυνο ελιγμό, παρατήρησαν το τηλέφωνο επικοινωνίας που ήταν αναγραμμένο στην καρότσα και αποφάσισαν να… πάρουν τον οδηγό.

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Του εξήγησαν ότι βρίσκονταν πίσω του και του ζήτησαν, όταν το έκρινε ασφαλές, να κάνει λίγο στην άκρη ώστε να μπορέσουν να περάσουν. Ο επαγγελματίας οδηγός ανταποκρίθηκε, περιμένοντας μέχρι να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Λίγο αργότερα, άφησε χώρο και η προσπέραση ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα.

Μπορεί να ακούγεται απλό, όμως το περιστατικό δείχνει ότι μια σύντομη συνεννόηση μπορεί να κάνει τη διαφορά στον δρόμο. Και, κυρίως, να γλιτώσει οδηγούς από κορναρίσματα, εκνευρισμό και… επικίνδυνες εμπνεύσεις.