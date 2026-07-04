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Αν και πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σπάνιο περιστατικό, το κόλλημα του γκαζιού είναι από τις πιο αγχωτικές καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οδηγός. Το όχημα αρχίζει να επιταχύνει χωρίς έλεγχο και η αντίδραση της στιγμής παίζει καθοριστικό ρόλο για την ασφάλεια όλων μέσα και έξω από το αυτοκίνητο.

Οι αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο είναι διαφορετικές. Σε αρκετές περιπτώσεις ευθύνεται ένα αντικείμενο, όπως ένα πατάκι που έχει μετακινηθεί και εμποδίζει την πλήρη επιστροφή του πεντάλ. Σε παλαιότερα οχήματα μπορεί να υπάρχει και μηχανική βλάβη στο σύστημα του γκαζιού. Όποια κι αν είναι η αιτία, σημασία έχει η σωστή αντίδραση του οδηγού τη στιγμή που συμβαίνει το πρόβλημα.

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Η πρώτη και πιο σημαντική κίνηση είναι να διατηρηθεί η ψυχραιμία. Ο πανικός συχνά οδηγεί σε λανθασμένες αποφάσεις. Αμέσως μετά, ο οδηγός πρέπει να πιέσει σταθερά το φρένο, προσπαθώντας να μειώσει την ταχύτητα του οχήματος. Στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα αυτό είναι αρκετό, καθώς η ηλεκτρονική διαχείριση του γκαζιού περιορίζει την επιτάχυνση όταν πατηθεί το φρένο.

Αν όμως το αυτοκίνητο δεν ανταποκρίνεται πλήρως, τότε πρέπει να επιλεγεί άμεσα η νεκρά σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων. Σε χειροκίνητο κιβώτιο αυτό γίνεται εύκολα, ενώ σε αυτόματο μετακινείται ο επιλογέας στη θέση Ν. Με αυτόν τον τρόπο ο κινητήρας αποσυνδέεται από τους τροχούς και το όχημα μπορεί να επιβραδύνει με ασφάλεια, πάντα με σταθερό πάτημα στο φρένο.

Μόλις το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί, ο κινητήρας πρέπει να σβήσει και να γίνει ένας γρήγορος έλεγχος για τυχόν εμπλοκή από το πατάκι ή κάποιο αντικείμενο. Αν δεν εντοπιστεί εμφανής αιτία, δεν είναι ασφαλές να επιχειρηθεί νέα εκκίνηση. Σε αυτή την περίπτωση η σωστή ενέργεια είναι η κλήση οδικής βοήθειας, ώστε το όχημα να μεταφερθεί σε συνεργείο για έλεγχο και αποκατάσταση της βλάβης.