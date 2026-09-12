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Η τραγουδίστρια δήλωσε πως οι αρνητικές αντιδράσεις του κοινού την ώθησαν να σταματήσει να επηρεάζεται από τις ξένες γνώμες.

Πλέον η καλλιτέχνιδα ενσωματώνει στις ζωντανές εμφανίσεις της το χιούμορ και στοιχεία από τις σπουδές της στην υποκριτική και το μιούζικαλ.

Η ίδια επιλέγει να εκφράζεται ελεύθερα πάνω στη σκηνή, συνδυάζοντας το τραγούδι με το stand up για να ψυχαγωγεί το κοινό της.

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Στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε μετά τον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση αναφέρθηκε η Κόνι Μεταξά, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως πλέον δεν επιτρέπει στις απόψεις των άλλων να επηρεάζουν τις αποφάσεις της.

Η τραγουδίστρια και ο πολίστας ήταν παντρεμένοι για περίπου δυόμισι χρόνια, προτού αποφασίσουν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους το 2025. Όπως ανέφερε η ίδια, η προσωπική της ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής, γεγονός που την έκανε να αλλάξει στάση απέναντι στα σχόλια που δέχεται.

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Με αφορμή τη διαφορετική φιλοσοφία που ακολουθεί πλέον στις εμφανίσεις της, η Κόνι Μεταξά μίλησε στους διαδικτυακούς της ακολούθους για το πώς θέλει να παρουσιάζεται πάνω στη σκηνή, συνδυάζοντας το τραγούδι με το χιούμορ και στοιχεία stand up.

«Ετοιμάζομαι για την πρώτη πρόβα και τη μόνη πρόβα που θα κάνω για τη συναυλία μου. Γενικά δεν ξέρω αν ξέρετε τι κάνω. Είπα να έρθω εδώ πέρα την ώρα που ετοιμάζομαι να σας το πω. Όπως ξέρετε εμένα μου αρέσει να κάνω τον κόσμο να γελάει και αυτός ήταν ο μόνος στόχος μου στη ζωή από τότε που ήμουν παιδάκι», είπε αρχικά μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.

«Παλιά προσπαθούσα να κάνω κάτι άλλο πάνω στην πίστα. Για όσους δεν ξέρετε εγώ σπούδασα υποκριτική, μιούζικαλ, σκηνοθεσία και γενικά ό,τι έχει να κάνει με αυτόν τον κλάδο για τέσσερα χρόνια. Όταν ξεκίνησα να τραγουδάω δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτά τα πράγματα που έμαθα στη σχολή μου και που κάνω εδώ μέσα πάνω στη σκηνή. Κάποια στιγμή σταμάτησε να με ενδιαφέρει…», πρόσθεσε στη συνέχεια η τραγουδίστρια.

Η ίδια εξήγησε πως η κριτική που αντιμετώπισε μετά το διαζύγιό της αποτέλεσε για εκείνη αφορμή να πάψει να ανησυχεί για το πώς θα κριθεί από τον κόσμο. Έτσι, αποφάσισε να εκφράζεται ελεύθερα στις live εμφανίσεις της και να αξιοποιεί όλα όσα έχει μάθει από τις σπουδές της.

«Όταν χώρισα και πέσαν όλοι να με φάνε αποφάσισα ότι να μην με νοιάζει. Σκέφτηκα αφοί όλοι με κράζουν ας κάνω αυτό που θέλω. Πάντα το ψιλοέκανα αυτό. Σκέφτηκα ότι απλά θα λέω τα τραγούδια που θέλω με τον τρόπο που θέλω. Και ανάμεσα θα κάνω αυτές τις βλακείες που κάνω τύπου stand up για να γελάει ο κόσμος. Η απάντηση λοιπόν στο τι κάνει η Κόνι Μεταξά όταν ανεβαίνει στη σκηνή είναι τα πάντα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς λογικά το λέω. Αν έρθετε στο live θα το καταλάβετε. Γιατί τα λέω όλα αυτά; Αρχικά γιατί αισθάνομαι ότι δεν ξέρετε και δεύτερον γιατί θέλω να έρθετε να με δείτε από κοντά», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας.