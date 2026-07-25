Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κορινθία αποτελεί έναν δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό σε απόσταση περίπου μίας ώρας από την Αθήνα, προσφέροντας ποικιλία από οργανωμένες και απομονωμένες παραλίες.

Η πρόσβαση στην περιοχή πραγματοποιείται μέσω της Ολυμπίας Οδού, με το συνολικό κόστος των διοδίων για μια διαδρομή μετ' επιστροφής να κυμαίνεται στα 13 με 14 ευρώ.

Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε γνωστές τοποθεσίες, όπως το Βραχάτι και ο Πευκιάς Ξυλοκάστρου, ή σε πιο ήσυχους προορισμούς όπως το Καλογερολίμανο και η Σκαλωσιά.

Πέρα από τις βασικές επιλογές, η περιοχή διαθέτει πλήθος άλλων παραλιών με καθαρά νερά, όπως η Μυλοκοπή, η Αλμυρή, ο Κόρφος και η Λίμνη Βουλιαγμένης Περαχώρας.

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Αν αναζητάτε μια καλοκαιρινή απόδραση χωρίς πολύωρη οδήγηση, η Κορινθία αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές. Σε απόσταση περίπου μίας ώρας από την Αθήνα, συνδυάζει καταγάλανες παραλίες, πευκόφυτες ακτές, μικρούς κρυφούς όρμους και οργανωμένες πλαζ για κάθε γούστο. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της Ολυμπίας Οδού και, για όσους ξεκινούν από την Αθήνα, η διαδρομή περιλαμβάνει δύο σταθμούς διοδίων ανά κατεύθυνση, με το συνολικό κόστος μετ’ επιστροφής για Ι.Χ. να διαμορφώνεται περίπου στα 13-14 ευρώ, ανάλογα με την έξοδο που θα επιλέξει ο οδηγός.

Είτε πρόκειται για μια γρήγορη μονοήμερη είτε για ένα χαλαρό διήμερο, η Κορινθία κρύβει παραλίες που θυμίζουν νησί και ικανοποιούν τόσο όσους αγαπούν την οργάνωση όσο και εκείνους που αναζητούν ηρεμία και φυσικό τοπίο.

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Καλογερολίμανο – Ο κρυμμένος παράδεισος του Σοφικού

Το Καλογερολίμανο θεωρείται από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της ανατολικής Κορινθίας. Ένας μεγάλος φυσικός κόλπος με λευκό βότσαλο, πεντακάθαρα βαθιά νερά και πυκνή βλάστηση που φτάνει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει απομονωμένο νησί. Η παραλία παραμένει σχεδόν ανέγγιχτη από την τουριστική ανάπτυξη, γι’ αυτό όσοι την επισκεφθούν καλό είναι να έχουν μαζί τους νερό και τα απαραίτητα εφόδια.

Πευκιάς Ξυλοκάστρου – Η παραλία μέσα στο πευκοδάσος

Πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Πελοποννήσου. Το μοναδικό πευκοδάσος του Πευκιά, που φτάνει μέχρι την ακτή, προσφέρει φυσική σκιά ακόμη και τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Η μεγάλη ακτογραμμή διαθέτει τόσο οργανωμένα σημεία όσο και αρκετό ελεύθερο χώρο, ενώ τα καθαρά νερά την καθιστούν ιδανική για οικογένειες αλλά και για όσους απολαμβάνουν τις μεγάλες βόλτες δίπλα στη θάλασσα.

Βραχάτι – Η κλασική αξία της Κορινθίας

Το Βραχάτι αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς της περιοχής. Η μεγάλη παραλία με το ψιλό βότσαλο και τα γαλαζοπράσινα νερά διαθέτει εξαιρετική οργάνωση, ενώ η εύκολη πρόσβαση και οι πολλές επιλογές κατά μήκος της παραλιακής την καθιστούν ιδανική για όλες τις ηλικίες.

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Φλάμπουρο Λουτρακίου – Η ήρεμη επιλογή

Λίγα μόλις χιλιόμετρα από το Λουτράκι, το Φλάμπουρο αποτελεί αγαπημένο προορισμό όσων αναζητούν πιο ήρεμο περιβάλλον. Τα σχετικά ρηχά νερά, ο προστατευμένος κόλπος και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα συνθέτουν μια εικόνα που δύσκολα ξεχνά κανείς.

Σκαλωσιά – Μικρός θησαυρός δίπλα στη λίμνη Βουλιαγμένης

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Η πρόσβαση γίνεται μέσω μιας μικρής κατάβασης με σκαλοπάτια, όμως η εικόνα αποζημιώνει κάθε επισκέπτη. Τα νερά είναι εντυπωσιακά καθαρά, οι βραχώδεις σχηματισμοί προσφέρονται για μάσκα και εξερεύνηση και η ηρεμία της περιοχής δημιουργεί ιδανικές συνθήκες χαλάρωσης.

Αξίζει να ανακαλύψετε και αυτές τις παραλίες

Η Κορινθία όμως δεν σταματά στις πέντε γνωστές παραλίες. Υπάρχουν ακόμη αρκετές επιλογές που κερδίζουν κάθε χρόνο όλο και περισσότερους επισκέπτες.

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Η Μυλοκοπή, κοντά στην Περαχώρα, θεωρείται ίσως η πιο εξωτική παραλία του νομού, με τιρκουάζ νερά και πεύκα που αγγίζουν σχεδόν τη θάλασσα.

Η Αλμυρή συνδυάζει ήρεμα νερά και εύκολη πρόσβαση, αποτελώντας αγαπημένη επιλογή για οικογένειες.

Τα Καλάμια Κορίνθου, πολύ κοντά στην πόλη της Κορίνθου, προσφέρουν οργανωμένη παραλία με καθαρά νερά και εύκολη πρόσβαση.

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Ο Κόρφος, ένας γραφικός παραθαλάσσιος οικισμός, διαθέτει προστατευμένο κόλπο και ήρεμη θάλασσα, ιδανική ακόμη και όταν φυσούν δυνατοί άνεμοι στον Κορινθιακό.

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Το Καμάρι Ξυλοκάστρου ξεχωρίζει για τα πεντακάθαρα νερά και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, ενώ το Λεχαίο αποτελεί μια ακόμη εύκολη επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν μπάνιο και σύντομη εκδρομή.

Ξεχωριστή θέση έχει και η Λίμνη Βουλιαγμένης Περαχώρας, ένας μοναδικός φυσικός σχηματισμός που επικοινωνεί με τη θάλασσα μέσω στενού καναλιού και προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία κολύμβησης μέσα σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον.

Η Κορινθία αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να ταξιδέψει κανείς σε κάποιο νησί για να απολαύσει καθαρά νερά και εντυπωσιακές παραλίες. Μέσα σε μικρή απόσταση από την Αθήνα προσφέρει επιλογές για όλα τα γούστα: από πολυσύχναστες οργανωμένες ακτές μέχρι απομονωμένους όρμους, από οικογενειακές παραλίες μέχρι σημεία που μοιάζουν ακόμη ανεξερεύνητα. Είναι ένας προορισμός που δικαιολογημένα βρίσκεται κάθε καλοκαίρι στις πρώτες επιλογές χιλιάδων εκδρομέων.

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