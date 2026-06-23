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Οι μετρήσεις παρουσιάζουν επιδείνωση σε σχέση με τον Μάιο, με τα μεγαλύτερα μικροβιακά φορτία να εντοπίζονται σε κλειστούς κόλπους και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Το Πόρτο Ράφτη εμφανίζει τη δυσμενέστερη εικόνα, καθώς μόνο μία παραλία από τις έξι που εξετάστηκαν κρίθηκε κατάλληλη για τους λουόμενους.

Σημαντική μικροβιακή επιβάρυνση καταγράφηκε επίσης σε περιοχές όπως η Αρτέμιδα, η Ραφήνα, η Βραυρώνα, το Δασκαλειό, το Σούνιο και το Λαύριο.

Παρά τα προβλήματα, περιοχές όπως ο Σχινιάς, ο Μαραθώνας, το Θυμάρι και ο Χάρακας παραμένουν ασφαλείς επιλογές σύμφωνα με τα αποτελέσματα του φορέα.

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Ανησυχία προκαλούν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) στις 15 Ιουνίου 2026 στις παραλίες της Ανατολικής Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του φορέα, από τα 30 σημεία που ελέγχθηκαν, τα 12 κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση, ενώ τα υπόλοιπα 18 χαρακτηρίστηκαν κατάλληλα, βάσει των ορίων που προβλέπει η ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τους μικροβιολογικούς δείκτες E. coli και εντερόκοκκους.

Οι νέες μετρήσεις δείχνουν επιδείνωση σε σχέση με τους ελέγχους του Μαΐου, με αρκετές δημοφιλείς παραλίες να εμφανίζουν αυξημένα μικροβιακά φορτία. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε κλειστούς κόλπους, λιμενικές εγκαταστάσεις και περιοχές με έντονη οικιστική ανάπτυξη.

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Πόρτο Ράφτη: Η πιο επιβαρυμένη περιοχή των ελέγχων

Τη δυσμενέστερη εικόνα παρουσιάζει το Πόρτο Ράφτη, όπου καταγράφηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωση ακατάλληλων δειγμάτων. Από τα έξι σημεία που ελέγχθηκαν, μόνο ένα στην Ακτή Αυλακίου κρίθηκε κατάλληλο για κολύμβηση.

Οι υπόλοιπες παραλίες της περιοχής εμφάνισαν υπερβάσεις των επιτρεπόμενων ορίων, με ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις του βακτηρίου E. coli, γεγονός που υποδηλώνει εκτεταμένη μικροβιακή επιβάρυνση στον κλειστό κόλπο.

Από το Θυμάρι έως το Λαύριο: Μεγάλες διαφορές ακόμη και σε γειτονικές ακτές

Η εικόνα αλλάζει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή κατά μήκος της νοτιοανατολικής ακτογραμμής.

Θετικά αποτελέσματα κατέγραψαν τα δύο σημεία δειγματοληψίας στο Θυμάρι, καθώς και η παραλία του Χάρακα, που παρέμειναν εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Αντίθετα, ακατάλληλες κρίθηκαν:

Η παραλία της Παλαιάς Φώκαιας στον Όρμο Καταφυγή



Τα Λεγραινά



Η παραλία Σουνίου

Στο Λαύριο, σημαντικές μικροβιακές επιβαρύνσεις καταγράφηκαν στις παραλίες Ασημάκη, Πουνταζέζα και Μαύρη Πέτρα, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλες. Εξαίρεση αποτέλεσε η παραλία «Οξυγόνο», η οποία εμφάνισε χαμηλές συγκεντρώσεις μικροβιακών δεικτών και κρίθηκε κατάλληλη για κολύμβηση.

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Προβληματική εικόνα στην Κερατέα

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι λουόμενοι και στην περιοχή του Δασκαλειού Κερατέας.

Από τα τέσσερα σημεία που εξετάστηκαν, μόνο το 2ο Λιμανάκι χαρακτηρίστηκε κατάλληλο. Αντίθετα, το 1ο και το 3ο Λιμανάκι, καθώς και η κεντρική παραλία Δασκαλειού, βρέθηκαν εκτός ορίων λόγω αυξημένων μικροβιακών φορτίων.

Βραυρώνα, Αρτέμιδα και Ραφήνα παρουσίασαν υπερβάσεις

Υψηλά μικροβιακά φορτία καταγράφηκαν επίσης στη Βραυρώνα, την Αρτέμιδα (Λούτσα) και τη Ραφήνα, όπου τα δείγματα που εξετάστηκαν κρίθηκαν ακατάλληλα σύμφωνα με τα κριτήρια του ελέγχου.

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Οι συγκεκριμένες περιοχές συγκαταλέγονται στις ζώνες όπου το ΠΑΚΟΕ εντόπισε αυξημένη μικροβιακή επιβάρυνση κατά τη διάρκεια των επαναληπτικών μετρήσεων του Ιουνίου.

Οι παραλίες που παραμένουν ασφαλείς για μπάνιο

Παρά τα προβλήματα που καταγράφονται σε αρκετά σημεία της Ανατολικής Αττικής, υπάρχουν παραλίες που εξακολουθούν να παρουσιάζουν καλή ποιότητα νερών και να θεωρούνται ασφαλείς επιλογές για τους λουόμενους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, στις ασφαλέστερες επιλογές περιλαμβάνονται:

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Τα δύο σημεία στο Θυμάρι



Η παραλία του Χάρακα



Η παραλία «Οξυγόνο» στο Λαύριο



Το 2ο Λιμανάκι στο Δασκαλειό



Η Ακτή Αυλακίου στο Πόρτο Ράφτη



Το Μάτι



Το Ζούμπερι



Δύο από τα τρία σημεία της Νέας Μάκρης



Η παραλία του Μαραθώνα



Ο Σχινιάς

Τι δείχνουν συνολικά οι μετρήσεις

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τους ελέγχους του ΠΑΚΟΕ είναι ότι η Ανατολική Αττική εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα μικροβιακής ρύπανσης σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι καλύτερες επιδόσεις καταγράφονται κυρίως σε ανοιχτές παραλίες με καλύτερη ανανέωση των υδάτων, ενώ οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις εντοπίζονται σε κλειστούς κόλπους, λιμάνια και παράκτιες ζώνες με αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα.

Το ΠΑΚΟΕ δημοσίευσε επίσης συγκεντρωτικό πίνακα αποτελεσμάτων και χάρτη με τα σημεία δειγματοληψίας, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά πριν επιλέξουν παραλία για το μπάνιο τους.

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