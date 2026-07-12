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Με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 35 βαθμούς Κελσίου και τον καιρό να είναι ιδανικός για εξορμήσεις, οι παραλίες της Αττικής γέμισαν από νωρίς το πρωί με χιλιάδες λουόμενους που αναζήτησαν λίγες στιγμές δροσιάς δίπλα στη θάλασσα.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες των νοτίων προαστίων, με την Ανάβυσσο, τη Σαρωνίδα, το Λαγονήσι και τη Βάρκιζα να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών ήδη από τις πρωινές ώρες. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στις ακτές του Αλίμου, του Παλαιού Φαλήρου, της Γλυφάδας, της Βούλας και της Βουλιαγμένης, όπου οι παραλίες έχουν γεμίσει από κατοίκους της Αττικής αλλά και τουρίστες.

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Σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για σήμερα, Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, ο καιρός στην Αττική θα παραμείνει αίθριος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, μεταβλητών διευθύνσεων, με ένταση έως 3 μποφόρ, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για όσους επέλεξαν τις παραλίες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Υψηλές θερμοκρασίες και λίγες τοπικές βροχές – Το σκηνικό του καιρού

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα για σύντομες τοπικές βροχές.