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«Μετά από κάθε σιδηροδρομικό δυστύχημα επιχειρούν να αποδώσουν τις ευθύνες στο ανθρώπινο λάθος, καλύπτοντας συστημικές αδυναμίες», τονίζει στη HuffPost ο Κώστας Γενηδούνιας, επισημαίνοντας τη διαφορετική διερεύνηση της τραγωδίας στην Ισπανία σε σχέση με τα Τέμπη.

Το σύστημα που δεν λειτουργεί

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Ο πρόεδρος των μηχανοδηγών αναφέρει ότι το ETCS (European Train Control System), το ευρωπαϊκό σύστημα αυτόματης προστασίας συρμών, δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία στην Ελλάδα. «Εάν ο μηχανοδηγός υπερβεί την επιτρεπόμενη ταχύτητα, το σύστημα επεμβαίνει και σταματά αυτόματα το τρένο». Αντίθετα, η τηλεδιοίκηση, όπως αναφέρει, έχει αποκατασταθεί στο 90%-95% της γραμμής Αθήνας–Θεσσαλονίκης.

Ασφάλεια, απεργία και ανταγωνισμός

Καταγγέλλει ότι περίπου δέκα μηχανοδηγοί τιμωρήθηκαν μέσα σε οκτώ μήνες χωρίς ανεξάρτητα πορίσματα και προαναγγέλλει 24ωρη απεργία. Υπογραμμίζει ότι ο σιδηρόδρομος υπολειτουργεί, με ελάχιστα δρομολόγια και ανύπαρκτες συνδέσεις. Απέναντι στον ανταγωνισμό αεροπλάνων, λεωφορείων και αυτοκινήτων, ζητά ασφαλή, οικονομικό και σύγχρονο σιδηρόδρομο.