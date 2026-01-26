Σοβαρές ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις οδήγησαν την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στη δέσμευση της περιουσίας 2 προσώπων που φέρονται να διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο σε υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Πρόκειται για τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος και έναν λογιστή ο οποίος επίσης σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο. Και οι δύο βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, κατά την επίμαχη χρονική περίοδο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες οικονομικές κινήσεις, οι οποίες δεν συμβάδιζαν με τα δηλωθέντα εισοδήματα των εμπλεκομένων. Εντοπίστηκαν αγορές αγροτεμαχίων, σημαντικές χρηματικές εκροές προς εταιρείες τυχερών παιγνίων, καθώς και η κατασκευή κατοικιών οι οποίες στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν εμπορικά μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Παράλληλα, καταγράφηκε η ύπαρξη τραπεζικής θυρίδας με επαναλαμβανόμενη χρήση από συγγενικό πρόσωπο κατηγορουμένου.

Τα δεδομένα αυτά, όπως αξιολογήθηκαν από την Αρχή, παρουσιάζουν άμεση χρονική συνάφεια με τη φερόμενη αξιόποινη δραστηριότητα και κρίθηκαν ως ενδείξεις ότι τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν με κεφάλαια εγκληματικής προέλευσης. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε διάταξη δέσμευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τόσο των βασικών κατηγορουμένων όσο και συγγενικών τους προσώπων, τα οποία εμφανίζονται να συνέδραμαν στη διαχείριση των επίμαχων ποσών.

Το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συνεκτιμηθεί με το σύνολο του αποδεικτικού υλικού και να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας που έχει ήδη σχηματιστεί. Η συγκεκριμένη δικογραφία οδήγησε, μετά τις απολογίες τους, στην προσωρινή κράτηση δύο προσώπων, ενός γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή και ενός λογιστή.

Από την οικονομική ανάλυση προέκυψε ότι σημαντικό μέρος των χρηματικών ροών κατευθύνθηκε στην απόκτηση ακινήτων κατά τη διάρκεια της φερόμενης εγκληματικής δράσης, με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης των χρημάτων και την ενσωμάτωσή τους στην επίσημη οικονομική δραστηριότητα.

Πηγή: EUROKINISSI

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στις τραπεζικές συναλλαγές. Σε κοινό λογαριασμό κατηγορουμένων καταγράφηκαν πιστώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, τα οποία αναλήφθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και διοχετεύθηκαν περαιτέρω σε τρίτους λογαριασμούς ή σε πληρωμές που δεν τεκμηριώνονται επαρκώς.

Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία για τη δραστηριότητα εταιρείας βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, στην οποία συμμετείχε ο προσωρινά κρατούμενος λογιστής μαζί με συγγενικά του πρόσωπα. Για τα συγκεκριμένα ακίνητα διαπιστώθηκε ότι, ενώ δηλώνονται ως κατασκευασμένα το 2023, δεν εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών σχετικές δαπάνες ανέγερσης ή διαμόρφωσης.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εντοπίστηκε και σημαντικό χρηματικό ποσό, άνω των 760.000 ευρώ, το οποίο τοποθετήθηκε σε διαδικτυακό λογαριασμό τυχερών παιγνίων, ο οποίος απενεργοποιήθηκε σε χρονική στιγμή που συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση στοιχείων της υπόθεσης.

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 15 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκάλεσε και η χρήση τραπεζικής θυρίδας από συγγενικό πρόσωπο κατηγορουμένου, καθώς μέσα σε έναν χρόνο καταγράφηκαν δώδεκα επισκέψεις, γεγονός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αρχής, δημιουργεί υπόνοιες φύλαξης μέρους του παράνομου οικονομικού οφέλους.

Τέλος, στον έλεγχο περιλήφθηκε και τραπεζικός λογαριασμός συγγενικού προσώπου του λογιστή, στον οποίο καταγράφηκαν αλλεπάλληλες καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, ποσό που κρίθηκε δυσανάλογο σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Με τη σχετική διάταξη της Αρχής απαγορεύτηκε κάθε μεταβίβαση των εντοπισμένων αγροτεμαχίων και ακινήτων, καθώς και οποιαδήποτε πρόσβαση στην τραπεζική θυρίδα, έως την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

(Με πληροφορίες από dikastiko.gr)

