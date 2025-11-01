Κλειστά σχολεία θα είναι αύριο και μεθαύριο σε περιοχές της Κρήτης μετά το φονικό περιστατικό στο Ηράκλειο.

Ο Δήμος Φαιστού με ανακοίνωση του ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τα ακόλουθα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους:

Advertisement

Advertisement

Νηπιαγωγείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Γυμνάσιο Ζαρού

Αστυνομικές δυνάμεις στα Βορίζια Ηρακλείου

Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.

(Με πληροφορίες από zarpanews)