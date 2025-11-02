Τα αποτελέσματα τής ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του 39χρονου περιμένουν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να εξάγουν κάποια επιπλέον συμπεράσματα για το μακελειό στα Βορίζια Hρακλείου που βύθισε στο πένθος το χωριό.

Οι αστυνομικοί θέλουν να διαπιστώσουν από πόσα όπλα εβλήθη το θύμα, για να δουν πόσοι συμμετείχαν στη συμπλοκή. Σε αυτό θα τους βοηθήσει και η εξερεύνηση τού μαύρου αγροτικού αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε ο 39χρονος, καθώς θα μπορέσουν να δουν πόσα διαφορετικά διαμετρήματα όπλων χρησιμοποιήθηκαν.

Αυτά τα δεδομένα θεωρούνται απαραίτητα στην προανακριτική έρευνα, καθώς αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος περνούσε τυχαία από τα Βορίζια το πρωί του Σαββάτου και έπεσε σε διασταυρούμενα πυρά, έκανε λόγο για τουλάχιστον οκτώ εμπλεκόμενους. Οι αστυνομικοί, όμως, μέχρι τώρα έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τρεις: τον 39χρονο, που έπεσε νεκρός, και τα δύο εξαδέλφια, που τραυματίστηκαν και να νοσηλεύονται φρουρούμενα.

Υπό αστυνομικό κλοιό

Τα Βορίζια από το πρωί του Σαββάτου βρίσκονται υπό αστυνομικό κλοιό. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν εγκατασταθεί εκεί, ελέγχουν όποιον εισέρχεται και όποιον θέλει να φύγει από το χωριό με ελέγχους οχημάτων, ακόμα και ταυτότητας.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται και έξω από τα σπίτια των εμπλεκομένων, θυμάτων – δραστών, καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία μην ξεσπάσει μία βεντέτα, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Αστυνομική παρουσία υπάρχει και στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, το ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο, εκεί όπου νοσηλεύονται κάποιοι από τους τραυματίες, ενώ δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στα Βορίζια Δευτέρα και Τρίτη για να μην συναντηθούν μέλη των δύο οικογενειών.

Δύο χρόνια «αντίπαλοι»

Εδώ και δύο χρόνια οι δύο οικογένειες στα Βορίζια είχαν αποκτήσει μεγάλες διαφορές, τόσο μεγάλες που πολλοί ήταν εκείνοι, οι οποίοι πίστευαν ότι η σχέση τους δεν θα έχει καλό τέλος, και δυστυχώς απεδείχθη ότι είχαν δίκιο.

Η αφορμή για την αντιπαλότητα ήταν τα βοσκοτόπια και η πεποίθηση από τις δύο πλευρές ότι ο ένας καταπατούσε τις περιοχές του άλλου. Μία αντιπαλότητα που συχνά οδηγούσε σε έντονους καβγάδες, υποτιμητικά λόγια και απειλές εκατέρωθεν.

Μέσα στη διετία κάποιοι, πιο μαλωμένοι, επιχείρησαν να πείσουν τους εμπλεκόμενους να αφήσουν τις διαφορές τους στην άκρη. Μέχρι και βάπτιση παιδιού με νονό από την “αντίπαλη” οικογένεια κανόνισαν, προκειμένου να επέλθει ο αποκαλούμενος σασμός, χωρίς όμως η ειρήνη να κρατήσει για πολύ.

Η “σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει ανέφερε στη HuffPost αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ με γνώση της υπόθεσης ήταν η απόφαση τής μίας οικογένειας να χτίσει σπίτι σε γειτονιά, όπου τα περισσότερα σπίτια ανήκουν σε μέλη της δεύτερης. “Αυτό από κάποιους κρίθηκε απαράδεκτο και αποφάσισαν να τινάξουν το σπίτι στον αέρα”.