Μια 24χρονη κοπέλα στο Ηράκλειο της Κρήτης κατήγγειλε 45χρονο επιχειρηματία του νησιού για βιασμό κατ΄εξακολούθηση ενώ την ανάγκαζε παράλληλα να κάνει χρήση κοκαϊνης ενώ την απειλούσε και της ασκούσε βία κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με το cretalive, η κοπέλα κατήγγειλε στην Ασφάλεια Ηρακλείου ότι κατά διαστήματα ο 45χρονος την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά παρά την θέληση της και την ανάγκαζε να κάνει χρήση ναρκωτικών για να μπορεί να την έχει υπό τον έλεγχο του.

Advertisement

Advertisement

Ο 45χρονος, ο οποίος πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, αρνείται τις αποδιδόμενες κατηγορίες και φέρεται να προβάλλει μία εντελώς διαφορετική εκδοχή για το προφίλ της 24χρονης, αλλά και για τα όσα έχουν συμβεί μεταξύ τους.