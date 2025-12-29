Στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται ένας νεαρός μετανάστης, ένας από τους εκατοντάδες που φιλοξενούνται στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 22χρονος εμφάνισε πολύ υψηλό πυρετό και χρειάστηκε η εισαγωγή του στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Το κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και από τον ΕΟΔΥ.

Πηγή: zarpanews.gr

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης στους υπόλοιπους μετανάστες αλλά και στους φροντιστές, αφού η ελονοσία μεταδίδεται από συγκεκριμένο είδος κουνουπιού.

O 22χρονος θα παραμείνει νοσηλευόμενος μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του.

(Με πληροφορίες από zarpanews.gr)