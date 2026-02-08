Στον εντοπισμό και τη σύλληψη 2 ατόμων που φέρονται ως διακινητές μεταναστών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, μετά τον εντοπισμό δύο καραβανιών ανοιχτά της Κρήτης την Παρασκευή (6/2) και το Σάββατο (7/2).

Στην πρώτη περίπτωση, κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης 43 αλλοδαπών, τις βραδινές ώρες της 6ης Φεβρουαρίου 2026, σε θαλάσσια περιοχή 31 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, συνελήφθη ένας 21χρονος υπήκοος Σουδάν. Ο νεαρός αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους διασωθέντες ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης, έναντι χρηματικής αμοιβής.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ (ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, το ταξίδι ξεκίνησε το βράδυ της 4ης Φεβρουαρίου, αφού κατέβαλαν ποσά που κυμαίνονταν από 7.000 έως 10.000 λιβυκά δηνάρια (1.120 έως 1.580 ευρώ) και έως 150.000 αιγυπτιακές γκινέες (2.700 ευρώ).

Παράλληλα, συνελήφθη ακόμη ένας 21χρονος από το Σουδάν, ο οποίος φέρεται να είναι ο διακινητής των 27 μεταναστών που εντοπίστηκαν στην παραλία Ψαρής Φοράδας, στον Δήμο Βιάννου. Ένας εκ των αλλοδαπών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Βενιζέλειο – Πανάνειο» για ιατρική φροντίδα, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο λιμάνι Ηρακλείου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και η λέμβος μεταφοράς καταστράφηκε.

Χθες (7/2) το βράδυ σημειώθηκε τραγωδία με μετανάστες στον Έβρο, όπου δύο άνδρες ηλικίας 30 έως 40 ετών εντοπίστηκαν νεκροί από υποθερμία κοντά στο ποτάμι, όταν επιχείρησαν να το διασχίσουν κάτω από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

