Αυξημένες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, καθώς χθες (15/10) οι λιμενικές αρχές εντόπισαν και διέσωσαν περισσότερους από 100 ανθρώπους μέσα σε μία μέρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη από την Λιβύη και επέβαιναν μέσα σε τέσσερα διαφορετικά σκάφη.

Advertisement

Advertisement

Το πρώτο περιστατικό έλαβε χώρα νωρίς το πρωί της Τετάρτης, με τις αρχές να εντοπίζουν και να διασώζουν 67 μετανάστες, οι οποίοι φαίνεται πως ξεκίνησαν από το λιμάνι Τομπρούκ της Λιβύης την Κυριακή (12/10).

Λίγες ώρες αργότερα, ένα ακόμα σκάφος με 33 μετανάστες εντοπίστηκε στην περιοχή Νέα Ανατολή της Ιεράπετρας, περιστατικό για το οποίο συνελήφθη ένας 17χρονος, υπήκοος Σουδάν, ως ο διακινητής τους.

Οι μετανάστες υποστήριξαν ότι ξεκίνησαν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (13/10) επίσης από το Τομπρούκ Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα το χρηματικό ποσό των 4.000 δολαρίων.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης πρόκειται για «ένα πρόβλημα που δυστυχώς παραμένει και καθημερινά αυξάνεται. Για άλλη μια φορά ως Δημοτική Αρχή παρέχουμε τα αυτονόητα και φροντίζουμε για την μεταφορά τους!».

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ, cretapost)