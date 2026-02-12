Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου, με αφορμή σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε την Τετάρτη (11/02) σε περιοχή της Μεσαράς, το οποίο έχει ως πρωταγωνιστές μέλη δύο οικογενειών που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν εδώ και καιρό προστριβές.

Αφορμή για το νέο περιστατικό, σύμφωνα με το Cretalive, φέρεται να στάθηκε η βοσκή ζώων, καθώς η μία πλευρά φέρεται να ζήτησε από την άλλη να μην ξαναβάλει πρόβατα σε χωράφια με ελαιόδεντρα ιδιοκτησίας της. Ωστόσο, κατά την Ελληνική Αστυνομία, εξετάζεται και μια άλλη παράμετρος, που θέλει ένα διαφορετικό υπόβαθρο – πιο προσωπικής φύσης – να υποβόσκει μεταξύ των δύο πλευρών.

Advertisement

Advertisement

Υποβλήθηκαν εκατέρωθεν καταγγελίες για απειλές, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι κατά τη διάρκεια της έντασης εμφανίστηκαν ακόμη και όπλα αλλά και μαγκούρες. Για την υπόθεση έγιναν μηνύσεις και από τις δύο πλευρές.

Στον εισαγγελέα οι κτηνοτρόφοι για το θερμό επεισόδιο με μαγκούρες και όπλα

Από τη μία οικογένεια συνελήφθησαν ο πατέρας, 51 ετών καθώς και δύο ανήλικοι γιοι του. Από την άλλη πλευρά συνελήφθη ο 50χρονος πατέρας, ενώ αναζητείται ένα από τα παιδιά του. Πρόκειται σύμφωνα με τις πληροφορίες, για τον 24χρονο που είχε καταδικαστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά του 30χρονου Νίκου Φανουράκη και αποφυλακίστηκε πέρυσι με περιοριστικούς όρους.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του επεισοδίου και να διερευνηθεί το ιστορικό της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο οικογενειών.

Το πρωί της Πέμπτης (12/2) οι τέσσερις συνολικά συλληφθέντες που αλληλομηνύθηκαν για το θερμό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στις Μοίρες διέβησαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, αναφέρει η ΠΑΤΡΙΣ.

Η πρώτη καταγγελία έγινε από δύο αδέλφια και τον πατέρα τους σε βάρος ενός 26χρονου, τον οποίο κατήγγειλαν ότι όχι μόνο βάζει τα πρόβατά του στα χωράφια τους, αλλά και ότι τους απείλησε με όπλο όταν του ζήτησαν να μην το επαναλάβει.

Ο 26χρονος αναζητήθηκε, δεν εντοπίστηκε και εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η συνέχεια δόθηκε αργότερα, και πάλι στο Α.Τ. Φαιστού, όπου προσήλθε ο πατέρας του 26χρονου. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν εκείνος που δέχθηκε απειλές από τους τρεις συγγενείς, ότι εκείνοι ήταν που έβγαλαν όπλο και κρατούσαν μαγκούρες —και όχι ο γιος του— ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, εξύβρισαν και τον ανήλικο αδελφό του 26χρονου.