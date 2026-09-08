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Ένα μάλλον ασυνήθιστο αίτημα δέχθηκε ξενοδοχείο στα Χανιά της Κρήτης από Βρετανό τουρίστα, ο οποίος αποφάσισε να διακόψει τις διακοπές του και να αποχωρήσει από το κατάλυμα, υποστηρίζοντας ότι τα τσιμπήματα από κουνούπια επηρέασαν την ψυχολογία του και του χάλασαν τις διακοπές.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου έναν μήνα και την υπόθεση κλήθηκε να διαχειριστεί ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης, Κυριάκος Κώτσογλου, ο οποίος περιέγραψε το περιστατικό.

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Έφυγε από το ξενοδοχείο και ζήτησε επιστροφή χρημάτων

Μετά τα τσιμπήματα, ο Βρετανός αναχώρησε άμεσα από το ξενοδοχείο και έστειλε φωτογραφία στην οποία φαίνεται το πόδι του γεμάτο σημάδια από τα κουνούπια. Παράλληλα, ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο μερικής ή ακόμη και πλήρους επιστροφής των χρημάτων που είχε καταβάλει για τη διαμονή του.

Δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στο αίτημα για αποζημίωση. Ζήτησε επίσης να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο δωμάτιο όπου διέμενε, αλλά και στο στρώμα του κρεβατιού, από πιστοποιημένη υγειονομική εταιρεία. Μάλιστα, ζήτησε να του κοινοποιηθούν και τα αποτελέσματα του ελέγχου.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν αγνοούμε το αίτημα του επισκέπτη, αντίθετα το εξετάζουμε και του απαντάμε άμεσα, με ευγένεια, είτε έχει δίκιο είτε άδικο.

Το ζήτημα είναι να αποφύγεις μια αρνητική εξέλιξη που θα δυσφημίσει τον τόπο σου,να νιώσει ο επισκέπτης ότι τον άκουσες και τον σεβάστηκες» είπε στην εφημερίδα «Πατρίς» ο κ. Κώτσογλου.

Ανέφερε μάλιστα ότι μετά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις της εταιρείας ότι δεν βρέθηκε κάτι στο δωμάτιο που έμενε και την απάντηση του Εντεταλμένου Συμβούλου, είπε ότι «θεωρεί το θέμα λήξαν και ότι του χρόνου θα έρθει ξανά για διακοπές στην Κρήτη!»

(Με πληροφορίες από patris.gr)