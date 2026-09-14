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Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ οι ίδιες νοσηλεύονται σε Καρδιολογική και Χειρουργική Κλινική.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 30χρονης οδηγού του οχήματος και του 31χρονου ιδιοκτήτη του εστιατορίου της περιοχής.

Επιβάτες του οχήματος κατήγγειλαν μηχανική βλάβη στα φρένα αμέσως μετά την εκκίνηση, η οποία προκάλεσε την ανάπτυξη μεγάλης ταχύτητας.

Η ανατροπή του αμαξιδίου στη δεύτερη στροφή της διαδρομής απέτρεψε, σύμφωνα με μαρτυρίες, μια ενδεχομένως τραγικότερη κατάληξη σε απότομη κατηφόρα.

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Δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον οικισμό «Θησέας», στον Δήμο Μαλεβιζίου στην Κρήτη, όταν ένα μικρό όχημα τύπου γκολφ ανετράπη.

Η μία από τις δύο γυναίκες νοσηλεύεται στην Καρδιολογική Κλινική, ενώ η δεύτερη βρίσκεται στη Χειρουργική Κλινική. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας και των δύο δεν προκαλεί ανησυχία.

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Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων. Πρόκειται για την 30χρονη οδηγό του οχήματος, καθώς και τον 31χρονο ιδιοκτήτη του εστιατορίου στην περιοχή. Με δηλώσεις του στο Cretalive, ο επιχειρηματίας Γιάννης Μανιός, ο οποίος ήταν μεταξύ των επιβατών, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της ανατροπής. Όπως υποστηρίζει, το όχημα παρουσίασε πρόβλημα στα φρένα αμέσως μόλις ξεκίνησε, με αποτέλεσμα να αναπτύξει πολύ γρήγορα μεγάλη ταχύτητα.

Ο ίδιος εκτιμά πως η ανατροπή του οχήματος στη δεύτερη στροφή, παρά τον σοβαρό κίνδυνο που προκάλεσε, τελικά απέτρεψε μια ανεξέλεγκτη πορεία στην ιδιαίτερα απότομη κατηφόρα, η οποία, όπως σημειώνει, θα μπορούσε να είχε πολύ πιο τραγική κατάληξη.

Όπως ανέφερε ο κ. Μανιός στο Cretalive, η παρέα αποτελούνταν από οκτώ άτομα, τα οποία είχαν πραγματοποιήσει κράτηση σε εστιατόριο που λειτουργεί στην περιοχή. Όταν έφτασαν στον ιδιωτικό χώρο, τους ζητήθηκε να αφήσουν το δικό τους όχημα σε συγκεκριμένο σημείο και να μεταβούν στο εστιατόριο με μεγαλύτερο αμαξάκι τύπου γκολφ.

«Από την πρώτη στιγμή μάς έκανε εντύπωση ο έντονος θόρυβος που έκανε», περιγράφει ο επιχειρηματίας, εξηγώντας ότι η παρέα επιβιβάστηκε στο όχημα και ξεκίνησε. Σύμφωνα με την αφήγησή του, αμέσως μετά την εκκίνηση η οδηγός άρχισε να φωνάζει πως δεν λειτουργούσαν τα φρένα.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, όπως αναφέρει, το όχημα ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Η οδηγός κατάφερε να διαχειριστεί την πρώτη στροφή, ενώ οι επιβάτες φώναζαν προκειμένου να σταματήσει το όχημα. Ωστόσο, στη δεύτερη στροφή το αμαξάκι ανετράπη και προσέκρουσε σε τοιχίο.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα οι επιβάτες να εκτοξευτούν από το όχημα, ενώ τα προσωπικά τους αντικείμενα σκορπίστηκαν σε όλο το σημείο. «Εκτοξευτήκαμε από το όχημα και τα προσωπικά μας αντικείμενα σκορπίστηκαν παντού. Ήμασταν αιμόφυρτοι», περιγράφει ο κ. Μανιός, αναφερόμενος στους τραυματισμούς που υπέστησαν οι επιβαίνοντες.

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Όπως σημειώνει, ο σύντροφός του τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι και χρειάστηκε να του τοποθετηθούν τουλάχιστον 15 ράμματα. Παράλληλα, μία από τις πελάτισσές του υπέστη κάταγμα στο χέρι και χρειάστηκε να τοποθετηθεί νάρθηκας. Καταγράφηκαν επίσης τραυματισμοί στον αυχένα, εκδορές και χτυπήματα.

Ο επιχειρηματίας χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο σημείο «καρτέρι θανάτου», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εξέλιξη θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο σοβαρή εάν το όχημα δεν είχε ανατραπεί στη δεύτερη στροφή.

«Ήμασταν τυχεροί μέσα στην ατυχία μας. Αν δεν ανατρεπόταν στη δεύτερη στροφή, θα κάναμε κυριολεκτικά βουτιά στο κενό», υποστηρίζει χαρακτηριστικά. Όπως εξηγεί, η κατηφόρα στο σημείο έχει πολύ μεγάλη κλίση και μπροστά από το όχημα δεν υπήρχε κάποιο εμπόδιο ή άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να ανακόψει την ανεξέλεγκτη πορεία του.

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«Η κατηφόρα έχει πολύ μεγάλη κλίση και μπροστά δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να μας σταματήσει. Πιστεύω ότι θα θρηνούσαμε θύματα», καταλήγει ο κ. Μανιός.