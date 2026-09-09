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Θαμώνες παρακείμενης ταβέρνας εντόπισαν τον άνδρα και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατάφεραν να ανασύρουν τον 33χρονο από το νερό και να επαναφέρουν την καρδιακή του λειτουργία παρά τις δύσκολες συνθήκες.

Ο άνδρας νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου σε σταθερή κατάσταση, ενώ το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας διενεργεί την προανάκριση.

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στον Άγιο Ανδρέα Ιεράπετρας στην Κρήτη, όταν ένας 33χρονος Πολωνός τουρίστας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θάλασσα, σύμφωνα με το ΝέαΚρήτη.

Η άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι διασώστες μπήκαν στο νερό και, παρά τις δύσκολες συνθήκες, κατάφεραν να τον ανασύρουν και να επαναφέρουν την καρδιακή του λειτουργία. Ο άνδρας νοσηλεύεται πλέον διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, σε σταθερή κατάσταση.

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Ο άνδρας έγινε αντιληπτός από θαμώνες παρακείμενης ταβέρνας, οι οποίοι είδαν τον 33χρονο να επιπλέει στη θάλασσα και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Η πρόταση γάμου που κατέληξε σε δραματικές εξελίξεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τη σύντροφό του και διέμεναν σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων της περιοχής.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, περίπου στις 8 το βράδυ της Τρίτης, ο 33χρονος έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία φέρεται να μην την αποδέχθηκε.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον επηρέασε έντονα. Σε κατάσταση μεγάλης αναστάτωσης φέρεται να προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, σπάζοντας όλα σχεδόν τα αντικείμενα που υπήρχαν εκεί, πριν απομακρυνθεί από το κατάλυμα.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την παραλία του Αγίου Ανδρέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ (ούζο), ενώ φέρεται να είχε ενημερώσει τη σύντροφό του για την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του.

Λίγες ώρες αργότερα, ο 33χρονος βρέθηκε αναίσθητος μέσα στη θάλασσα, με τους θαμώνες της γειτονικής ταβέρνας να αντιλαμβάνονται εγκαίρως την παρουσία του και να καλούν σε βοήθεια.

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Η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, αλλά κυρίως η καθοριστική προσπάθεια των διασωστών που μπήκαν στη θάλασσα για να τον ανασύρουν, αποδείχθηκε κρίσιμη για τη ζωή του. Πλέον ο 33χρονος παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

(Με πληροφορίες από neakriti.gr)

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