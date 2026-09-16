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Η αντίστροφη μέτρηση για τον 11ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης έχει ξεκινήσει και το νέο σποτ της διοργάνωσης έχει ήδη κλέψει τις εντυπώσεις. Αυτή τη φορά, πρωταγωνίστριες είναι οι Κρητικές γιαγιάδες, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με την Τεχνητή Νοημοσύνη και, όπως φαίνεται, καταφέρνουν να της… βάλουν τα γυαλιά.

Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου. Η διοργάνωση επιστρέφει για 11η χρονιά, έχοντας συμπληρώσει μία δεκαετία γεμάτη αθλητικές στιγμές, συγκινήσεις και επιτυχίες.

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Στόχος της διοργάνωσης είναι να προωθήσει το αθλητικό πνεύμα, την ευγενή άμιλλα και τη συμμετοχή ανθρώπων κάθε ηλικίας. Στους αγώνες μπορούν να λάβουν μέρος μικροί και μεγάλοι, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει:

Ημιμαραθώνιο 21,1 χλμ.

Αγώνες δρόμου 10 χλμ. και 5 χλμ.

Παιδικό αγώνα 1.000 μέτρων.

Αγώνα 200 μέτρων για ΑμεΑ.

Η γιαγιά απέναντι στο ChatGPT

Στο φετινό σποτ, μια Κρητικιά γιαγιά αποφασίζει να τα βάλει με την Τεχνητή Νοημοσύνη και ειδικότερα με το ChatGPT, το οποίο αποκαλεί «χαζόgpt». Οι απαντήσεις του δεν είναι ακριβώς αυτές που περιμένει, με αποτέλεσμα η ίδια να αντιδρά με τον δικό της, απολαυστικό τρόπο.

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