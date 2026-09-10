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Οι αρμόδιες αρχές ενισχύουν τα κτηνιατρικά κλιμάκια με επιπλέον προσωπικό για την επιτάχυνση των ελέγχων και την αποτελεσματικότερη ιχνηλάτηση της νόσου.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καββαδάς προειδοποίησε για τον κίνδυνο διασποράς που προκαλούν οι 13 θετικές εκτροφές όπου δεν έχουν πραγματοποιηθεί θανατώσεις.

Οι αποζημιώσεις για τις καταστραφείσες ζωοτροφές και το γάλα αναμένεται να καταβληθούν εντός του Οκτωβρίου, μετά την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνδράμει στην επιχείρηση με στρατιωτικούς κτηνιάτρους, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ικανότητα στο πεδίο για τον έλεγχο του αφθώδους πυρετού.

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Ανοίγει η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Λέσβο, μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, η επιχείρηση περιορισμού της νόσου στο νησί συνεχίζεται με την ενίσχυση των κτηνιατρικών κλιμακίων και την επιτάχυνση των ελέγχων και της ιχνηλάτησης, ενώ από τη Δευτέρα ο αριθμός των κτηνιάτρων και γεωπόνων Λέσβο αναμένεται να αυξηθεί από 35 σε 50.

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Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καββαδάς, ο οποίος βρίσκεται στο νησί, πραγματοποιεί επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς για την πορεία της επιχείρησης και την εφαρμογή των μέτρων που έχουν στόχο την εκρίζωση της νόσου.

Σχετικά με τις ζωοτροφές και το γάλα που καταστράφηκε, ο κ. Καββαδάς τόνισε ότι οι σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αναμένεται να εκδοθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ οι πληρωμές προγραμματίζονται εντός του Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο παραμένει η κατάσταση με τις 13 εκτροφές που έχουν εντοπιστεί θετικές στον αφθώδη πυρετό και στις οποίες, σύμφωνα με τον υφυπουργό, δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες θανατώσεις.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες εκτροφές «υγειονομική βόμβα» για ολόκληρη τη Λέσβο, επισημαίνοντας ότι η παραμονή θετικών δημιουργεί κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου και μπορεί να επηρεάσει τη συνολική προσπάθεια καταπολέμησής της.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε 13 ενεργές εστίες να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρη τη Λέσβο, ενώ γίνεται τεράστια προσπάθεια για την εκρίζωση της νόσου. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ας αναλάβει καθένας τις ευθύνες του», τόνισε.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού απαιτεί πλήρη εφαρμογή των επιστημονικών πρωτοκόλλων και των προβλεπόμενων μέτρων, χωρίς εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις, μέχρι να υπάρξει πλήρης έλεγχος της κατάστασης.

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Σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Καββαδάς διευκρίνισε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός και ο ρυθμιστικός ρόλος παραμένουν στο ΥΠΑΑΤ.

Όπως επισήμανε, η συμμετοχή του ΥΠΕΘΑ αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας στο πεδίο, με επιπλέον στρατιωτικούς κτηνιάτρους, σε συνδυασμό με τα κλιμάκια κτηνιάτρων και γεωπόνων που ήδη επιχειρούν στη Λέσβο.

Ανέφερε ακόμη ότι το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας, καθώς η ενίσχυση των κτηνιατρικών κλιμακίων θα επιτρέψει ταχύτερη ιχνηλάτηση και πληρέστερη εικόνα για την πορεία της νόσου.

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«Η Λέσβος έχει πληρώσει βαρύ τίμημα. Η Πολιτεία είναι εδώ και θα παραμείνει εδώ μέχρι να τελειώσει αυτή η μάχη. Με περισσότερους ανθρώπους στο πεδίο, ταχύτερη ιχνηλάτηση, αυστηρή εφαρμογή των μέτρων και επιτάχυνση των αποζημιώσεων, κάνουμε ό,τι απαιτείται για να περάσει το νησί στην επόμενη ημέρα», κατέληξε ο υφυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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