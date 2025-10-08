Τραγωδία στον Δήμο Χαλκηδόνας, στην Κεντρική Μακεδονία. Κτηνοτρόφος δεν άντεξε στο άκουσμα της είδησης ότι θα θανατωθούν τα πρόβατά του λόγω της ευλογιάς και κατέληξε.

Σύμφωνα με το Open, την ώρα που εκφράζονται φόβοι για κίνδυνο αφανισμού της ελληνικής κτηνοτροφίας που ήδη δέχθηκε ένα σοβαρό πλήγμα και αυτή λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει τα χρήματα που έπρεπε να τους καταβληθούν τον Ιούνιο που πέρασε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πρόκειται για έναν από τους πολλούς κτηνοτρόφους που καλούνται να θυσιάσουν τα ζώα τους.

Advertisement

Advertisement

Η είδηση για τον θάνατο του κτηνοτρόφου στο Μικρό Μοναστήρι έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Όταν ανακοινώθηκε στον 75χρονο -ο οποίος ταλαιπωρούταν από χρόνια προβλήματα υγείας- ότι τα ζώα του πρέπει να θανατωθούν από την αρμόδια υπηρεσία, κατέρρευσε.

Την ίδια ώρα, στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για τις τελικές αποφάσεις από πλευράς υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή ενός γενικευμένου lockdown, κάτι που οι κτηνοτρόφοι έχουν προειδοποιήσει ότι θα είναι η απόλυτη οικονομική καταστροφή.

Ένα βήμα πριν από νέα περιοριστικά μέτρα στην κτηνοτροφία βρίσκεται η κυβέρνηση, καθώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξαπλώνεται με ανησυχητική ταχύτητα, προκαλώντας πανικό σε παραγωγούς και αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, πάνω από 275.000 ζώα έχουν θανατωθεί, με το κόστος των απωλειών να εκτιμάται άνω των 350 εκατ. ευρώ.

Σε σύσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με αγρότες της Βοιωτίας, ο υπουργός αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων αναφέρθηκε στην ανάγκη για την πιστή τήρηση των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί. «Δεν έχουμε περιθώριο να μην συνεργαστούμε και να μην τηρήσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας. Θέλουμε τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων», σχολίασε.

Υπενθυμίζεται ότι ένταση επικράτησε και κατά την άφιξη του κ. Τσιάρα στο Διοικητήριο, όταν αγρότες εισέβαλαν στον χώρο και τον περικύκλωσαν.

Advertisement

Η κατάσταση εκτονώθηκε όταν ο κ. Τσιάρας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία των αγροτών, με τους οποίους συζητήθηκαν αναλυτικά τα ζητήματα που έθεσαν οι αγρότες.

Να σημειωθεί πως την Τρίτη, 53χρονος κτηνοτρόφος βγήκε εκτός ελέγχου λίγο πριν τη θανάτωση των ζώων του, στη μονάδα του στη Β’ ΒΙΠΕ στον Βόλο. Ο κτηνοτρόφος φώναζε ότι δεν τη θέλει τη ζωή του και απείλησε να αυτοκτονήσει.

Ευτυχώς, ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος στον Βόλο, τον οποίο αναζητούσαν οι αστυνομικές Αρχές, μετά την δήλωση εξαφάνισής του από μέλη της οικογένειάς του, εντοπίστηκε σώος λίγες ώρες αργότερα.

Advertisement