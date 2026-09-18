Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 14:00 σε Νίκαια και Κερατσίνι, λόγω των εκδηλώσεων μνήμης για τον Παύλο Φύσσα, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του.

Στις 17:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πορεία με κατεύθυνση προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά, ανάλογα με την κίνηση και τις συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή και αφορά τις εξής οδούς:

Λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.

Λεωφόρο Π. Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.

Οδό Π. Φύσσα, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.

Οδό Τζαβέλλα, μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.

Οδό Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Οδό Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς και λεωφόρους όπου θα εφαρμοστούν τα μέτρα.

Η ΕΛ.ΑΣ. συστήνει στους οδηγούς να αποφεύγουν, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, την κίνηση στα σημεία όπου θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα στην κυκλοφορία. Παράλληλα, καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Θεσσαλονίκη

Ανάλογα μέτρα θα επηρεάσουν και τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς τέσσερις σταθμοί θα παραμείνουν προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω της προγραμματισμένης κινητοποίησης για την επέτειο των 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Από τις 16:00 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί, ενώ οι συρμοί θα συνεχίσουν να διέρχονται από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.