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Άρχισαν τη Δευτέρα οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση του κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας στον Έβρο, με τον πρώτο από τους πέντε συλληφθέντες να προφυλακίζεται.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος βαρύνεται μαζί με τους υπόλοιπους τέσσερις με την κατηγορία της «παράνομης εκσκαφής και αρχαιολογικής έρευνας στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης», κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και, σύμφωνα με το ΕΡΤnews θα ακολουθήσει προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

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Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται, καθώς αύριο Τρίτη αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή και οι υπόλοιποι συλληφθέντες,δύο εν ενεργεία στρατιωτικοί και ένας πολίτης, ενώ την Τετάρτη θα απολογηθεί ο πέμπτος, ο οποίος είναι Γερμανός και κάτοικος Αλεξανδρούπολης.

Οι κατηγορούμενοι, φέρονται να πραγματοποιούσαν παράνομες ανασκαφές με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων και ανιχνευτών μετάλλων εντός οριοθετημενων αρχαιολογικών χώρων. Σύμφωνα με την αστυνομία σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικειμενα που εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως και ειδικά μηχανήματα εντοπισμού μετάλλων κ.α.